Tras un buen inicio de temporada en el que incluso llegó a competirle a Red Bull por el cuarto puesto en las primeras fechas, Alpine se convirtió en el líder de la zona media en la nueva era de la Fórmula 1. El salto de calidad que significó el motor de Mercedes se hizo sentir por varias semanas, pero la falta de actualizaciones llevó a una baja de rendimiento en comparación con otros equipos que venían de más atrás.

De hecho, Franco Colapinto y Pierre Gasly no llegaron a sumar en el GP de Hungría, donde Racing Bulls metió a sus dos pilotos en la zona de puntos, lo que fue suficiente para superar a la escudería francesa en la tabla de constructores. Finalizado el parate por el verano europeo, la máxima categoría volverá este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, cita a la que Alpine llega con algunas mejoras para el A526.

Así lo confirmó Steve Nielsen en un reciente comunicado publicado en los canales oficiales del equipo de Enstone, en el que se dio a conocer que habrá cambios en el coche para este viernes. “Tenemos algunas mejoras disponibles este fin de semana, que probaremos en el coche en los entrenamientos libres antes de la clasificación al sprint”, comenzó el director de Alpine, que señaló una progresión en la llegada de las mejoras.

“El plan es traer más a medida que podamos y esperamos que sea suficiente para meternos en la lucha por conseguir el mayor número de puntos posible”, agregó Nielsen, que luego pasó a enfocarse en lo que será el fin de semana en el Circuito de Zandvoort. Para el británico, la mejora en el rendimiento del coche es la clave para recuperar el quinto lugar frente a la filial de Red Bull, lo cual se ha convertido en el principal objetivo del equipo.

“Hemos dicho muchas veces que estamos en una lucha muy reñida por el campeonato y que si conseguimos mejorar el rendimiento de nuestro coche, podemos lograr nuestro objetivo al final de la temporada”, cerró. Cabe mencionar que solamente habrá una sesión de prácticas libres debido al formato sprint que tendrá la decimosegunda fecha del campeonato, por lo que no habrá demasiado tiempo para sacar conclusiones.

Alpine anunció el fin de semana de carrera en Zandvoort.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

La próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos este fin de semana por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: