Franco Colapinto en Países Bajos: cómo le fue en Zandvoort en todas las categorías

Franco Colapinto vuelve a tener por delante uno de los circuitos que conoce desde mucho antes de convertirse en piloto de Fórmula 1. Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos, formó parte de diferentes etapas de su camino hacia la máxima categoría y dejó algunos resultados destacados, incluidos dos podios en las categorías formativas. En 2026, el argentino afrontará una nueva visita al trazado entre el 21 y 23 de agosto.

La primera experiencia importante llegó en 2020, cuando competía en la Fórmula Renault Eurocup con MP Motorsport. Colapinto afrontó las dos carreras disputadas en Zandvoort y consiguió terminar sexto en la primera y tercero en la segunda. Ese podio fue uno de los nueve que consiguió durante una temporada en la que terminó tercero en el campeonato, detrás de Victor Martins y Caio Collet.

Su siguiente participación en Países Bajos llegó dos años más tarde. En 2022 disputó la Fórmula 3 con Van Amersfoort Racing y volvió a mostrar un buen rendimiento en el circuito neerlandés. En la clasificación fue quinto, a menos de medio segundo de la pole position conseguida por Zane Maloney.

En la carrera Sprint de aquella fecha, el argentino terminó 13°, pero consiguió recuperarse en la competencia principal del domingo. Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la tercera posición, apenas 1,417 segundos detrás del ganador Maloney y a poco más de tres décimas de Victor Martins, que fue segundo. Fue otro podio importante dentro de su primera campaña completa en F3.

En 2023 no tuvo la posibilidad de repetir la experiencia, ya que Zandvoort fue eliminado del calendario de la Fórmula 3. El campeonato incorporó otras sedes y el circuito neerlandés dejó de formar parte de la temporada, por lo que Colapinto no corrió allí durante su segundo año en la categoría.

Algo similar ocurrió en Fórmula 2 durante 2024. Aunque Colapinto comenzó aquella temporada con MP Motorsport y llegó a ocupar la sexta posición del campeonato, la F2 no disputó una fecha en Zandvoort. De hecho, días después del GP neerlandés de Fórmula 1, Williams confirmó que el argentino reemplazaría a Logan Sargeant desde Monza, lo que marcó su salto definitivo a la máxima categoría.

Su esperado regreso a Zandvoort finalmente se produjo en 2025, ya como piloto de Alpine en Fórmula 1. Allí protagonizó una de sus actuaciones más competitivas de aquella etapa: terminó 11° en el Gran Premio de Países Bajos, quedándose a solamente una posición de ingresar en la zona de puntos. La estrategia y algunas situaciones internas del equipo condicionaron sus posibilidades de avanzar durante la carrera.

El historial de Colapinto en Países Bajos, por lo tanto, tiene un balance positivo: sexto y tercero en la Fórmula Renault Eurocup 2020; 13° y tercero en la Fórmula 3 de 2022; y 11° en su primera carrera de Fórmula 1 allí, en 2025. No tuvo participaciones en Zandvoort en F3 2023 ni en F2 2024.

Ahora, en 2026, tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Zandvoort recibirá a la Fórmula 1 entre el 21 y 23 de agosto y será una edición especial: el circuito se despedirá del calendario de la máxima categoría después de esta temporada.