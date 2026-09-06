Colapinto tuvo una gran remontada tras el despiste, acabó 9° y sumó 2 puntos

Franco Colapinto largó 7° y lo hizo bien con el Alpine en Monza en la Fórmula 1. El Gran Premio de Italia 2026 tuvo al piloto pilarense desde la mejor posición de salida de su breve trayectoria en la máxima categoría del automovilismo mundial. De movida, el ex Williams ya ganó un puesto y se mantuvo muy bien en la pista con los neumáticos medios.

{{{htmlAmp}}}

Al instante, hubo bandera roja y suspensión temporal de la prueba por el golpazo que se pegó Charles Leclerc con la Ferrari. Mientras tanto, "Fran" estaba cuarto pero cambió a gomas duras. Lamentablemente, luego del relanzamiento, el bonaerense de 23 años se despistó en la curva número 6 y quedó demasiado relegado en la competencia.

A partir de la vuelta 12, Colapinto debió lucharla desde atrás nuevamente y sintió problemas en el piso del monoplaza, aunque desde el equipo le aclararon por radio que todo marchaba normalmente según sus registros. De hecho, de a poco el argentino fue avanzando desde el fondo hasta quedar 10° hacia la mitad de la prueba. El ritmo de vuelta era tan rápido para el coche rosa que el bonaerense se instaló noveno sobre el final y así terminó, ya que por poco tiempo no pudo rebasar al Racing Bulls de Arvid Lindblad.

La carrera la ganó Kimi Antonelli con el Mercedes, luego de una impactante remontada desde atrás. En tanto, el podio lo completaron su compañero George Russell y Max Verstappen con el Red Bull.

Las posiciones finales del Gran Premio de Italia 2026 en la Fórmula 1

Kimi Antonelli (Mercedes). George Russell (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull). Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren). Lewis Hamilton (Ferrari). Pierre Gasly (Alpine). Arvid Lindblad (Racing Bulls). Franco Colapinto (Alpine). Yuki Tsunoda (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Audi). Nico Hulkenberg (Audi). Carlos Sainz Jr. (Williams). Liam Lawson (Red Bull). Oliver Bearman (Haas). Esteban Ocon (Haas). Alexander Albon (Williams). Sergio Pérez (Cadillac). Valtteri Bottas (Cadillac).

Abandonaron Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lance Stroll (Aston Martin).

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto?

La siguiente competencia de la F1 será el domingo 13 de septiembre a las 10 de Argentina, con el Gran Premio de España en Madrid.

Franco Colapinto, un gran protagonista del Gran Premio de Italia 2026.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026