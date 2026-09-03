El sentido elogio de Franco Colapinto a Lautaro Martínez tras su encuentro en Italia: "Héroes"

Después de haber quedado fuera de los puntos en el GP de Países Bajos, Franco Colapinto se prepara para lo que será otro fin de semana de acción en la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Italia. Este viernes, el pilarense tendrá su primera salida a pista de la fecha para las prácticas libres en el Autodromo Nazionale di Monza, aunque lo cierto es que ya se encuentra en territorio italiano desde este miércoles.

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Generalmente, los pilotos arriban con anterioridad a los circuitos para cumplir con las obligaciones de marketing y las conferencias de prensa, aunque el argentino aprovechó el tiempo para darse un particular gusto. Y es que Colapinto visitó a Lautaro Martínez en el predio de entrenamientos del Inter, donde se sacó una foto junto al delantero e intercambiaron camisetas, con el “Toro” quedándose con una remera de Alpine.

Claro que, además de intercambio de regalos, el pilarense también tuvo unas palabras para dedicarle al campeón de Qatar 2022. “Hola, aquí estamos, Inter de Milán, en Italia, jugando un poco al fútbol el fin de semana aquí. Es muy agradable venir a conocer a Lauti Martínez; soy un gran fan de él, uno de los héroes de la Selección Argentina”, dijo Franco en el posteo publicado por el equipo galo en sus redes sociales.

Por fuera del comentario en las redes de la escudería, Colapinto también hizo su posteo dedicado al encuentro con Lautaro. “Animaaaaal, Lautaro Martínez. Un orgullo conocerte toro gracias x tantas alegrías!”, escribió el piloto de Alpine en su cuenta de Instagram junto a la foto de las camisetas autografiadas que intercambiaron antes de que el pilarense deba dedicarse de lleno a los preparativos del GP de Italia.

Justamente ese es el tema con el que Franco cerró el posteo del equipo, al referirse al objetivo de volver a la zona de puntos este fin de semana en el mítico circuito italiano. “Es muy emocionante volver a Italia, es un lugar increíble. Me encanta este país, me encanta esta ciudad. Espero que tengan un buen fin de semana en Monza. Vamos a jugar mucho con el equipo e intentar ganar algunos puntos. Adiós, nos vemos pronto”, cerró.

El intercambio de camisetas de Franco y el "Toro".

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Países Bajos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre por la decimotercera fecha. A continuación, los días y horarios: