El guiño del gobierno nacional a Franco Colapinto a la espera del regreso del GP de Argentina: "Próxima vez"

La visita de Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, a la Ciudad de Buenos Aires para la celebración del Congreso Americano en la sede central del ACA ha generado mucha expectativa en torno a la posibilidad del regreso del GP de Argentina. El hecho de tener a Franco Colapinto actualmente en la Fórmula 1 aumenta la emoción de los fanáticos con volver a albergar a la máxima categoría.

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De hecho, los avances en las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez obedecen a la búsqueda de la homologación de la FIA para recibir a la F1, un tema que está en la lista de prioridades del gobierno de Jorge Macri. Ahora bien, aunque la gestión principal viene por parte de la Ciudad, lo cierto es que al gobierno nacional también le interesa contar nuevamente con un evento de tales características, algo que se apreció el domingo.

Y es que Javier Milei fue el encargado de abrir el Congreso en el ACA con un discurso pidiendo por el regreso de la F1, un tema al que se refirió también su vocero este martes en la conferencia de prensa. Tal es así que Adrián Ravier reivindicó las intenciones del ejecutivo de trabajar en conjunto con el Gobierno de la Ciudad para llegar a cumplir el objetivo de traer de regreso a la F1 al mítico circuito porteño.

“En pos de lograr el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, se están llevando adelante las gestiones correspondientes”, afirmó el vocero presidencial frente a los medios, además de que señaló que el gobierno nacional apoya la iniciativa de la gestión de Macri. En este contexto, no pasó desapercibida la renovación de Colapinto con Alpine, algo que aumenta las posibilidades de que la F1 aterrice en el país.

De ahí que Ravier le haya dejado un mensaje al pilarense sobre sus anhelos de que, cuando vuelva a pisar Argentina con un F1 no sea para una exhibición, sino para competir por los puntos en la máxima categoría. “Esperamos que la próxima vez que visite nuestro país sea para sumar puntos en el circuito de Buenos Aires”, agregó el vocero en referencia a la presentación que hizo Colapinto en el barrio porteño de Palermo en abril.

El jefe de gobierno porteño se reunió con el presidente de la FIA.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Países Bajos, la Fórmula 1 tuvo una semana libre antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo este fin de semana en el Autodromo Nazionale di Monza. Allí se desarrollará el Gran Premio de Italia por la decimotercera fecha entre el 4 y 6 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.