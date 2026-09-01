La prensa celebra la decisión de Alpine de renovar a Franco Colapinto para la F1 2027: "Acertada"

A pesar de haber hecho un buen trabajo durante la temporada, lo cierto es que Franco Colapinto tuvo que esperar un poquito más de la cuenta para obtener su renovación con Alpine para la siguiente edición de la Fórmula 1. La idea general era que la noticia iba a llegar durante el receso por el verano europeo, pero el equipo galo se tomó tiempo hasta después del GP de Países Bajos, puesto que la extensión del vínculo se hizo oficial el pasado jueves.

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La escudería francesa le ofreció al piloto argentino un acuerdo de 1+1, de manera tal que no solo se asegura el 2027 en la máxima categoría, sino que también puede obtener la renovación automática para 2028 en caso de cumplir con ciertos resultados. En este sentido, la decisión de Alpine ha despertado diversos análisis, siendo uno de ellos el de los expilotos James Hinchcliffe y Jolyon Palmer.

A través del podcast F1 Nation, los actuales analistas deportivos hicieron una revisión de la situación del pilarense, a quien consideran que hizo los méritos necesarios para ganarse el asiento en el A527. “Está haciendo un buen trabajo. Ha reducido la diferencia con Gasly. Está más cerca de él de manera más consistente. Está cometiendo menos errores”, advirtió Hinchcliffe, que señaló que solo había que dejar que se vaya acomodando al equipo para empezar a ver estos resultados.

Y es que el canadiense sabe que una temporada pocas veces es suficiente para la adaptación de un piloto, en especial cuando se trata de un joven que daba sus primeros pasos en la competencia. De ahí que Hinchcliffe considere que el equipo de Enstone ha dado en el clavo al permitir su continuidad: “Está mejorando a medida que adquiere más experiencia. Así que creo que es una decisión acertada por parte de Alpine simplemente mantener la consistencia”.

Por su parte, Palmer coincidió con el análisis de su compañero, aunque agregó que la renovación era algo que se veía venir por la favorable evolución que había mostrado Colapinto en los últimos meses. “Creo que siempre esperábamos que se quedara. Creo que él probablemente también esperaba quedarse. Pero sí, hasta que no está sobre el papel, nunca se puede estar seguro”, cerró.

El argentino volverá a correr este fin de semana.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos