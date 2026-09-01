Las mejoras que tendrá el Alpine de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

Después de un mes de inactividad en la Fórmula 1 por el parate veraniego, Alpine volvió a las pistas la fecha pasada para el GP de Países Bajos, al cual arribó con un nuevo paquete de actualizaciones para el A526. Como parte de una prueba para comparar el rendimiento con la nueva configuración, solamente el coche de Pierre Gasly estuvo con las mejoras, mientras que Franco Colapinto quedó sin modificaciones en su monoplaza.

{{{htmlAmp}}}

En este sentido, la mejora de rendimiento del francés se hizo evidente en el Circuito de Zandvoort, donde llegó a sumar dos puntos y fue más rápido en la clasificación que su compañero, aunque no logró entrar en la Q3 del sábado. Ahora bien, con el análisis comparativo ya realizado y la evidencia del salto de calidad que se ha dado con las nuevas piezas, el equipo galo confirmó que el piloto argentino recibirá el mismo paquete en Monza.

Este fin de semana semana, se dio a conocer que el pilarense llegará al Gran Premio de Italia con cambios en su A526, que recibirá un total de ocho cambios, tal como se detalló en el informe de la FIA con el coche de Gasly. Una de las piezas clave que se sumarán al #43 es el nuevo fondo, que tendrá un diseño realizado para mejorar el flujo y generar una mayor carga aerodinámica de manera local.

Además, también hay cambios en el suelo con elementos reperfilados y bordes optimizados, el difusor, en los pontones y en la parte trasera en su conjunto, aunque lo más destacado es la modificación del flip del alerón. Dichas actualizaciones fueron las que recibió el piloto galo en la fecha pasada, por lo que ahora ambos coches estarán en igualdad de condiciones y con las mismas especificaciones.

Cabe mencionar que Colapinto elogió el rendimiento que tuvo su compañero en el GP de Países Bajos, cita en la que no pudo superar a los Racing Bulls, que tampoco sumaron en la decimosegunda fecha. “Las actualizaciones mejoraron mucho. Fue un gran salto para el equipo”, había declarado el argentino, que ahora se prepara para volver a la pista este fin de semana y tratar de meterse nuevamente en la zona de puntos.

Colapinto suma 19 puntos en la temporada.

Horarios del GP de Italia 2026 de F1

Tras el GP de Países Bajos, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autodromo Nazionale di Monza, donde se disputará el Gran Premio de Italia entre el 4 y 6 de septiembre por la decimotercera fecha. A continuación, los días y horarios: