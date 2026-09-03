Fórmula 1: Red Bull confirmó quién será el reemplazante de Gianpiero Lambiase tras su salida a McLaren

Una de las noticias que más sacudieron la estructura de Red Bull este año fue el anuncio de la salida de Gianpiero Lambiase, quien ha sido el compañero detrás de escena de Max Verstappen en sus años dorados en la Fórmula 1. El ingeniero tiene previsto unirse a McLaren en 2028 como director de competición, uno de sus actuales roles en la escudería austriaca, además de ser el ingeniero de carrera del neerlandés.

{{{htmlAmp}}}

De hecho, la salida del ítalo-británico había puesto en duda la continuidad del tetracampeón del mundo, quien finalmente firmó la renovación de su contrato hasta 2030, tras lo cual Red Bull ha dado otro importante paso. Y es que este martes, el equipo de Milton Keynes confirmó en sus redes sociales el fichaje de Tom McCullough para ocupar el lugar de Lambiase como jefe de competición.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Tom al equipo a principios de 2027 y esperamos con interés la gran experiencia y los conocimientos que aportará al puesto”, escribieron desde Red Bull sobre el veterano de Aston Martin. El ingeniero lleva años de desarrollo en dicho puesto en la estructura de Silverstone, a tal punto de que incluso formaba parte del equipo antes de la llegada de Lawrence Stroll en los tiempos de Force India.

Con cuatro años como ingeniero de carrera y otros como director de rendimiento, McCullough sin dudas es un fichaje de alta gama para el equipo de las bebidas energéticas, que busca volver a su mejor versión para lograr el quinto título de Max. Ahora bien, a pesar de su experiencia, lo cierto es que el británico lleva un tiempo fuera de la F1, ya que se mantuvo en otros proyectos de Aston Martin tras la reestructuración a inicios del 2025.

No obstante, el rodaje que tiene sin dudas dará aportes interesantes al equipo, en especial por su pasado en Sauber y Williams antes de su arribo a Aston Martin. Por otra parte, aunque su incorporación será inmediata en 2027, el proceso de transición se mantendrá por un año, ya que Lambiase no tiene previsto abandonar el equipo hasta que se venza su contrato a fines del 2027.

McCullough, el ingeniero que reemplazará a "GP" en Red Bull.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Países Bajos