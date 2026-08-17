Max Verstappen señaló el principal objetivo de Red Bull para la segunda mitad del año: "Prioridad"

La nueva era de la Fórmula 1 no le ha sentado bien a Red Bull, que pasó de disputar el campeonato pasado con McLaren en pilotos a ni siquiera ser protagonista en la actual temporada. Max Verstappen, que perdió su quinto título por dos puntos con Lando Norris, ahora no suma ni una victoria en once fechas disputadas, aunque obtuvo cuatro podios que le permiten posicionarse en el sexto lugar de la tabla, aunque muy lejos de la punta.

A diferencia del año pasado, en el que tuvo una remontada increíble en la segunda mitad del año para llegar a disputar el título, ahora el piloto neerlandés está a 110 puntos de Kimi Antonelli, lo que hace difícil imaginar que pueda ser un contendiente a fin de año. En este sentido, el principal problema está en la falta de rendimiento del RB22, que ha traído muchos problemas en su chasis a pesar de la eficacia del motor de Ford.

Después del GP de Hungría, Verstappen había señalado que el monoplaza pierde rendimiento conforme avanza el fin de semana, marcando cierta degradación no de los neumáticos, sino del RB22 en sí. “Primero necesitamos encontrar más rendimiento general. Y luego necesitamos solucionar nuestros problemas, en los que a veces simplemente perdemos rendimiento durante un fin de semana, o incluso desde el inicio de la carrera hasta el final”, afirmó.

Por esto, el tetracampeón del mundo remarcó que solucionar esta degradación es la “gran prioridad” de Red Bull de cara a la segunda mitad de la temporada. Además, resaltó que han tenido un año que podría resumirse como difícil, sobre todo por los problemas internos con el coche, lo que les impide avanzar frente a los rivales. “Tenemos que intentar ser más sólidos, un poco más completos, para tener fines de semana más sencillos. Además, necesitamos encontrar más rendimiento”, agregó.

Cabe mencionar que el neerlandés tiene contrato con la escudería austriaca hasta 2028, aunque una cláusula de rescisión podría permitirle irse antes de tiempo si el rendimiento no mejora. De por sí, Max está habilitado a poder activar la cláusula al haber llegado a la mitad de temporada fuera de los tres mejores, motivo por el que el equipo necesita mostrar mejorías para convencerlo de mantenerse en la sede de Milton Keynes para 2027.

Verstappen suma cuatro podios en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría