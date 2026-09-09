El buen gesto del ingeniero de Franco Colapinto tras su desafortunado GP de Italia: “Nada de disculpas”

A pesar de haber vuelto a puntuar tras dos jornadas consecutivas fuera de los puntos, Franco Colapinto no terminó el GP de Italia de la Fórmula 1 de la mejor manera, en parte debido a la sensación de que podría haber conseguido un mejor resultado. Y en el momento de la reanudación tras el accidente de Charles Leclerc, el pilarense se encontraba en cuarta posición luchando codo con codo con Max Verstappen hasta que se salió de la pista en una curva y perdió mucho terreno.

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Así fue como el piloto argentino cayó al decimosexto puesto y se vio obligado a luchar desde atrás para volver a la zona de puntos. Si bien logró su objetivo, el arrepentimiento por lo que pudo haber sido superó sus emociones. Al cruzar la meta, Colapinto se culpó por lo sucedido y no dejó de disculparse con su ingeniero por haber perdido puntos que eran necesarios para el equipo francés.

"Lo siento, Stu. Estoy muy decepcionado conmigo mismo. Lo siento, lo siento. Soy un idiota", comenzó la comunicación por radio el piloto de Alpine. Pero lejos de indignarse por el resultado final, Stuart Barlow respondió de inmediato a su conductor para tranquilizarlo y mostrarle que estaba satisfecho con su actuación: "Pensemos en lo positivo. Noveno puesto".

Sin embargo, Franco continuó quejándose por no haber obtenido un mejor resultado: "Merecíamos más, Stu". Ante este lamento, el ingeniero volvió a destacar los puntos positivos del argentino e incluso comentó que se vio perjudicado por los inconvenientes que le causó el A526: "Amigo, terminaste noveno, con una maniobrabilidad increíble. Empezaste con un pequeño daño. Manejaste muy bien y volviste a noveno. De vuelta a los puntos. Bajaste del puesto 16 y volviste al noveno. Casi terminas octavo, amigo".

Ante estas palabras, Colapinto suavizó un poco su autocrítica, aunque visiblemente conmovido y con la voz quebrada por la situación, y escuchó a su ingeniero. "Sí, lo siento. Concentrémonos en la próxima carrera. Lo siento por hoy", concluyó el piloto, mientras Barlow le repetía que no había problema y que eran un equipo: "Amigo, no hay disculpas. Hacemos esto todos juntos. Vamos a sumar puntos de nuevo. Volvamos a la Q3. Eso es lo más importante hoy y como equipo".

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El lamento del argentino frente a cámara en Monza.

Briatore también apoyó a Colapinto

Otro que destacó el buen trabajo del argentino en el GP de Italia fue Flavio Briatore, quien, en un diálogo con la prensa, hizo balance del desempeño del equipo francés en Monza. "Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue fantástico que Pierre tuviera su tiempo ayer para disfrutarlo con el equipo, y Franco hizo una carrera brillante para remontar y conseguir valiosos puntos para el equipo", dijo el asesor de Alpine.