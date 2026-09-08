El reconocimiento de Flavio Briatore a Franco Colapinto por su recuperación en el GP de Italia: "Brillante"

Tras haber quedado fuera de los puntos en Zandvoort, Franco Colapinto volvió a sumar este fin de semana en el Gran Premio de Italia, donde finalizó en el noveno lugar después de haber quedado séptimo en la clasificación. Si bien podría leerse que el pilarense perdió posiciones con respecto a su puesto inicial en la grilla, lo cierto es que demostró una asombrosa recuperación después de lo sucedido en el reinicio.

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Y es que la carrera se había visto interrumpida por el accidente de Charles Leclerc, algo que hizo subir al piloto argentino al cuarto lugar y con notable chances de sumar puntos importantes. Sin embargo, después de la reanudación y tras haber mantenido un duelo con Max Verstappen, Colapinto se pasó de largo en una curva y perdió mucho terreno, a tal punto de caer hasta el decimosexto lugar.

Como consecuencia, el pilarense tuvo que hacer un esfuerzo increíble para recuperarse y finalizar la carrea en el noveno puesto, un resultado que fue bien valorado por Flavio Briatore en el Autodromo Nazionale di Monza. Tal es así que el asesor de Alpine destacó los puntos positivos de la fecha, como el hecho de que recortaron diferencias con Racing Bulls, su rival por vencer en la lucha por el liderato de la zona media de la tabla de constructores.

“Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con algunos momentos destacados, como la pole position de ayer, y buenos puntos sumados para el equipo”, comenzó el empresario italiano en declaraciones rescatadas por Motorsport. En este sentido, uno de los aspectos que más valoró Briatore fue la recuperación de Colapinto, además de la pole Gasly en el cierre de la clasificación, de manera tal de no dejar a ninguno sin su reconocimiento.

“Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue fantástico que Pierre tuviera ayer su momento para disfrutarlo junto al equipo, y Franco hizo una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos para el equipo”, agregó. Cabe mencionar que Alpine ahora se encuentra a 13 puntos de Racing Bulls debido a la quita del podio a Gasly en el GP de Mónaco.

Colapinto sigue en el decimosegundo lugar de la tabla.

Los puntos que perdió Alpine en Mónaco

El hecho de que la F1 haya modificado el resultado del GP de Mónaco y despojado a Gasly del tercer lugar hizo que el francés caiga al octavo puesto, lo que representa una pérdida de 11 puntos en el campeonato. De ahí que la distancia con Racing Bulls se haya agrandado en comparación con lo sucedido en Zandvoort, donde la diferencia era todavía de tres unidades, mientras que ahora es de 13 a favor del equipo italiano.