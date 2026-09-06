Briatore respaldó a Franco Colapinto tras el GP de Monza con una llamativa frase

Franco Colapinto protagonizó una de las actuaciones más notables del Gran Premio de Italia, celebrado en el circuito de Monza. A pesar de que se fue de la carrera en plena curva, el piloto de Pilar finalizó en el noveno puesto y sumar dos puntos importantes para Alpine. Esta carrera quedó marcada por la recuperación desde casi el último puesto hasta el noveno lugar.

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Después de lo que pasó y de la carrera, Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine, destacó la actuación del argentino: “Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”. Además, señaló que el fin de semana fue positivo para la escudería, con la pole position lograda el día anterior y la reducción de la distancia con Racing Bulls en el campeonato.

Sobre el desempeño de sus pilotos, Briatore agregó: “Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue genial que Pierre (Gasly) tuviera su momento para disfrutar con el equipo ayer, y Franco manejó de manera brillante para remontar y sumar puntos muy valiosos para el equipo”. La emoción también se hizo presente en Colapinto, quien no pudo contener las lágrimas tras cruzar la meta en el noveno lugar, confesando que “desaproveché una oportunidad muy importante”. Sin embargo, su desempeño fue reconocido por la Fórmula 1, que destacó su mejor clasificación y la valiosa cosecha de puntos para Alpine.