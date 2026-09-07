Andrea Kimi Antonelli ganó el GP de Italia: cómo quedaron las posiciones en la Fórmula 1

Desde su triunfo en el GP de Bélgica, Andrea Kimi Antonelli no había vuelto a subir a lo alto del podio en las citas de Hungría y Países Bajos, donde McLaren celebró las victorias de Lando Norris. No obstante, el líder del campeonato siguió ampliando la diferencia con George Russell en ambas fechas, aunque llegó al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 con una dura penalización en la grilla debido a los cambios en la unidad de potencia del W17.

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Tal es así que el piloto italiano salió del decimonoveno lugar este domingo en el Autodromo Nazionale di Monza, donde la pole quedó para Pierre Gasly, mientras que Russell salía segundo. A pesar de haber quedado tan atrás al momento de la largada, Antonelli no defraudó a la hora de recuperar posiciones, a tal punto de que ya se encontraba entre los diez mejores cuando la carrera se vio interrumpida en la tercera vuelta.

Charles Leclerc, que había estado pelando con Lewis Hamilton en los primeros puestos, perdió el control del SF-25 en la curva parabólica y salió disparado contra el muro de contención, lo que hizo hondear la bandera roja para las reparaciones de la pared. Después de varios minutos con la actividad interrumpida, la carrera se reanudó con Kimi en la sexta posición y con los neumáticos duros que mantuvo casi hasta la mitad de la jornada.

Y es que el italiano recién pasó por segunda vez por los boxes en la vuelta 28 para calzarse las gomas medias, con las que fue en búsqueda de la victoria frente a Russell, quien había pasado a liderar después del relanzamiento. De hecho, los dos Mercedes compitieron por el liderato en las vueltas finales e incluso hubo un despiste de Kimi, que se pasó en una curva y tuvo que volver a la pista por la gravilla.

Sin embargo, el italiano tuvo otra oportunidad que finalmente concretó en la vuelta 50, cuando restaban escasos giros para cruzar la línea de meta. Así, Antonelli se quedó con la victoria en el GP de Italia con un tiempo de 1:51:15.281, seguido de Russell (+3.857s) y Max Verstappen (+14.718s) para completar el podio, mientras que Norris (+19.056s) y Oscar Piastri (+19.253s) llenaron el Top-5 en Monza.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Italia

Andrea Kimi Antonelli: 267 puntos. George Russell: 201. Lewis Hamilton: 191. Lando Norris: 171. Charles Leclerc: 155. Max Verstappen: 127. Oscar Piastri: 116. Isack Hadjar: 71. Liam Lawson: 51. Pierre Gasly: 41. Arvid Lindblad: 29. Franco Colapinto: 21. Oliver Bearman: 18. Gabriel Bortoleto: 10. Nico Hülkenberg: 6. Carlos Sainz: 6. Alex Albon: 5. Esteban Ocon: 3. Fernando Alonso: 3. Yuki Tsunoda: 1. Lance Stroll: 0. Valtteri Bottas: 0. Checo Pérez: 0.

El italiano lidera por 66 puntos.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Italia, la Fórmula 1 no tendrá descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Madring el próximo fin de semana. Allí se desarrollará el nuevo Gran Premio de España por la decimocuarta fecha entre el 11 y 13 de septiembre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.