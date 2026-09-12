Con un susto, Franco Colapinto llegó a la Q3 con un tiempazo y larga noveno en el GP de España en la Fórmula 1

Colapinto llegó a la Q2 y larga XX en el GP de España en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un nuevo sábado de acción en la Fórmula 1 y fue protagonista en el Gran Premio de España en la máxima categoría del automovilismo. El joven piloto argentino que representa a Alpine avanzó a la Q2, donde tuvo un leve contratiempo que lo complicó en los minutos siguientes pensando en la tercera tanda, pero igualmente logró meterse sobre el final para avanzar a la Q3, donde quedó noveno.

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El pequeño contratiempo de Colapinto en la Q2 del Gran Premio de España de la Fórmula 1

El inconveniente del piloto argentino de Alpine tuvo lugar en la curva conocida como La Monumental. Si bien no llegó a golpear contra el muro, el pilarense tuvo los reflejos suficientes para mantener el auto en pista y siguió adelante. Acto seguido, regresó a boxes para luego volver a salir y recuperarse en el resto de la tanda. Con un tiempazo, el pilarense avanzó a la Q3 y su compañero, Pierre Gasly, quedó en el puesto 14.

Cómo quedó la grilla de largada en el Gran Premio de España en la Fórmula 1 con Colapinto noveno

Lando Norris - McLaren. Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull Racing. Lewis Hamilton - Ferrari. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Oscar Piastri - McLaren. Liam Lawson - Red Bull Racing. Franco Colapinto - Alpine. Arvid Lindblad - RB. Nico Hulkenberg - Audio. Gabriel Bortoleto - Audi. Esteban Ocon - Haas. Pierre Gasly - Alpine. Yuki Tsunoda - RB. Alex Albon - Williams Racing. Carlos Sainz - Williams Racing. Fernando Alonso - Aston Martin. Sergio Pérez - Cadillac. Valtteri Bottas - Cadillac. Oliver Bearman - Haas. Lance Stroll - Aston Martin.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de España de la Fórmula 1: cómo ver la carrera

La carrera será este domingo 13 de septiembre a las 11 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.