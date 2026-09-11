Tras su frustrante noveno puesto en Monza, Franco Colapinto rompió el silencio antes del GP de España. El piloto de Alpine explicó el motivo de sus lágrimas en Italia, reconoció la bronca por perder la oportunidad de su primer podio en Fórmula 1 y dejó un sincero mensaje de aprendizaje.

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La cita en el Autodromo Nazionale di Monza no terminó de la mejor manera para el argentino, quien se fue triste del GP de Italia a pesar de haber cruzado la línea de meta en el noveno lugar. El hecho de haber tenido chances de obtener su primer podio en la Fórmula 1 hace que el error que cometió en el relanzamiento haya tenido un peso extra para el pilarense, que no pudo contener las lágrimas al comunicarse con la prensa.

“Es muy frustrante, tenía una gran oportunidad y no la aproveché… Estoy triste, porque era una gran carrera y un gran error. Desaproveché una oportunidad muy importante para mí y para el equipo”, había dicho el piloto argentino a ESPN. Sin dudas, las declaraciones de Franco llamaron la atención e hicieron que reciba una ola de apoyo en las redes sociales, lo que hizo que reflexione mejor acerca de qué fue lo que pasó por su cabeza ese día.

Tal es así que en la previa al GP de España, Colapinto brindó una nueva entrevista en la que se refirió al triste episodio que tuvo el domingo pasado y señaló que se trató de un momento auténtico que no pudo evitar. “Es difícil de explicar, me salió de adentro. Yo soy así, no escondo nada. Fue un momento difícil, toda la carrera estuve angustiado porque sentí que era una oportunidad única”, comenzó el pilarense.

El hecho de perder la posibilidad de competir por el podio le pesó al piloto de Alpine, que advirtió que el haberse despistado por un error propio hizo que los dos puntos conseguidos tuvieran gusto a poco. “Nunca había estado peleando ahí entre los tres primeros y, cuando cometés un error así, obviamente te lastima a pesar de haber terminado noveno y sumado puntos”, añadió.

Y es que Colapinto pocas veces tiene oportunidades para pelear con los equipos punteros, ya que Alpine compite principalmente en la zona media de la tabla, lo que hizo que su decepción sea mayor al final de aquella jornada. “Haber tirado todo a la basura tan rápido me dio pena y bronca, pero seguramente ya vendrán más oportunidades”, cerró.

El argentina suma 21 puntos en la temporada.

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