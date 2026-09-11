Vuelve la Fórmula 1 el cronograma para seguir a Franco Colapinto en el Gran Premio de España

Apenas unos días después de la cita en el GP de Italia, la Fórmula 1 volverá este fin de semana con la disputa del Gran Premio de España en el marco de la decimocuarta fecha de la temporada, a la que Franco Colapinto llega tras el noveno lugar en Monza. Se trata de la primera edición de esta nueva versión de la fecha española tras el anuncio de la salida de Barcelona, que tuvo su despedida hace unos meses.

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En esta oportunidad, la sede será el Circuito de Madring, caracterizado por su extensión de más de 5,47 kilómetros y zonas rápidas, reviradas y técnicas, además de algunos sectores llamativos. Entre ellos, se encuentra la Monumental, una curva peraltada semicircular con hasta 24º de inclinación que está inspirada en una plaza de toros y que promete ser uno de los puntos destacados del trazado callejero.

Para el piloto argentino, será la primera presentación en este circuito madrileño desde su debut en la máxima categoría, aunque en realidad será la primera vez para todos sus rivales también. Al tratarse de una pista que está por hacer su debut, no hay antecedentes de cómo será la carrera de este fin de semana, aunque los test de F3 no dieron buenos resultados, con varios accidentes y banderas rojas interrumpiendo la actividad.

Lo más preocupante es que la prueba se llevó a cabo hace relativamente poco, ya que se llevó a cabo los días 24 y 25 de agosto, hace tan solo un par de semanas, de manera que el tiempo para realizar ajustes fue ínfimo. Durante esos dos días, hubo un total de 19 banderas rojas, tres chasis rotos y seis suspensiones destruidas, lo que hizo que los pilotos le pongan el apodo de “mata autos” al trazado español.

Uno de los que le pusieron ese sobrenombre al Madring fue James Vowles, el antiguo jefe de Colapinto en Williams, que hizo un breve análisis sobre el dibujo del trazado y destacó el factor físico. “Nos sorprendió el nivel de fuerzas G sostenidas en la curva peraltada, que dura cuatro segundos y medio. Esto supondrá un reto no sólo para el auto, sino también para los sistemas. No hay nada igual en el calendario. Es un circuito mata autos”, afirmó el británico en declaraciones rescatadas por Olé.

Así se vería la Monumental del Madring.

Horarios del GP de España 2026 de F1

Tras el GP de Italia, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Madring, donde se disputará el Gran Premio de España entre el 11 y 13 de septiembre por la decimocuarta fecha. A continuación, los días y horarios: