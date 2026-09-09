Fórmula 1: el gesto de Max Verstappen con el padre de Kimi Antonelli que se hizo viral en las redes

La temporada pasada, Max Verstappen perdió su quinto título en la Fórmula 1 por apenas dos puntos, consecuencia no solo de errores propios y sanciones polémicas, sino también de algunos favores de Andrea Kimi Antonelli a Lando Norris. Sin querer, el joven italiano había chocado al neerlandés en la largada del GP de Austria y, más sobre el final del campeonato, le cedió un lugar al británico tras un leve despiste.

{{{htmlAmp}}}

De ahí que el piloto italiano se haya ido a disculpar entre lágrimas con el neerlandés cuando se definió el campeonato en el GP de Abu Dhabi, aunque Max rápidamente le dijo que no había problema y que no le guardaba rencor alguno. Justamente esa fue una de las cosas que se vieron este domingo cuando Antonelli ganó el GP de Italia después de haber salido del decimonoveno lugar de la grilla de partida.

Una de las imágenes que captaron las cámaras fue cómo el tetracampeón del mundo fue a celebrar con Marco Antonelli la victoria de Kimi, fundiéndose en un abrazo mientras que el piloto de Mercedes todavía no había descendido del W17. Dicho gesto de Verstappen con el padre de su colega no pasó desapercibido en las redes sociales, donde varios usuarios salieron a destacar la actitud del as de Red Bull.

“Muy tierno, muy bonito” y “Max es y siempre será un tipo con clase” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la F1, que no dejaron de lado los antecedentes de la temporada pasada. “Yo todavía estaría enfadado porque Kimi me hizo perder la oportunidad de conseguir mi quinto título mundial la temporada pasada, jajaja”, escribió un fanático, a la vez que otro aventuraba que celebraba la desgracia de George Russell.

Y se que después de Kimi, el británico es el segundo candidato al título, aunque con la diferencia de que no mantiene una buena relación con el neerlandés. Por fuera de esto, el sentimiento general entre los fans es que Verstappen es un gran campeón en la máxima categoría, tanto dentro como fuera de la pista. “Max no es un campeón de su generación, sino un campeón histórico. Tanto en la pista como en lo personal”, afirmó un seguidor.

El neerlandés fue a celebrar con Mercedes.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Italia