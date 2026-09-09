La decimotercera fecha de la Fórmula 1 fue una especie de retroceso para Red Bull en cuanto al rendimiento del RB22, que tan bien había funcionado en la clasificación del GP de Países Bajos en la reanudación del campeonato. A diferencia de lo sucedido con Zandvoort, Max Verstappen terminó en el sexto lugar en la qualy con un ritmo que hacía difícil imaginar que pudiera recuperar terreno y cerrar la jornada con un podio el GP de Italia.

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Y es que el piloto neerlandés había manifestado que la parte trasera del RB22 no se encontraba de la mejor manera debido a la degradación del coche, a tal punto de que incluso se sentía rota, lo que obviamente mermaba el rendimiento en pista. De ahí que Verstappen haya señalado después de la carrera que los problemas no se modificaron, solo que el desarrollo de la carrera le permitió ganar posiciones, aunque no fue rival para Mercedes.

“Nada cambió. Simplemente no está bien. Sufres con los baches, los pianos y especialmente en baja velocidad”, comenzó el tetracampeón del mundo en declaraciones rescatadas por Motorsport, en las que remarcó los problemas de la parte trasera. “Sigue siendo como si el eje trasero simplemente no fuera muy flexible. Así que, sin duda, hoy volvió a no ser ideal y nos costó rendimiento, pero es lo que hay”, agregó.

Ahora bien, por fuera de los problemas del chasis, lo cierto es que la cita en el Autodromo Nazionale di Monza dejó en evidencia la diferencia entre el motor de Mercedes y el de Red Bull/Ford, un tema al que también se refirió Verstappen. “Creo que quedó bastante claro durante la carrera que simplemente no podemos seguir el ritmo del despliegue de los coches con motor Mercedes, y eso, por supuesto, es muy duro en una pista como Monza”, añadió.

A pesar de esto, Max resaltó lo bueno del fin de semana después de haber cruzado la línea de meta en el tercer lugar, a pesar de lo lejos que quedó de las “Flechas Plateadas”. “Que estemos en el podio después de un fin de semana muy difícil en Zandvoort, donde el coche no era realmente de mi agrado, es positivo”, concluyó Verstappen, que advirtió que todavía quedan muchas cosas por mejorar para volver a estar en lo más alto.

El neerlandés sigue sin sumar victorias en el año.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Italia