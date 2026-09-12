Por qué hay tantos accidentes en el GP de España de la Fórmula 1

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 dio que hablar en tan sólo unas horas incluso sin haber disputado la carrera de este domingo 13 de septiembre. No quedan dudas que el circuito de Madring es uno de los más peligrosos -sino el más- de la temporada y varios pilotos sufrieron las consecuencias desde que comenzaron las actividades este fin de semana. Por qué motivo hubo tantos accidentes en el GP español y por qué es un desafío también para Franco Colapinto.

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Por qué hay tantos accidentes en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

El circuito que contendrá 57 vueltas no es para nada fácil y sus diferentes tramos ya trajeron varios problemas para los equipos y los pilotos. Las banderas rojas abundaron en tan sólo unas pocas horas debido a los reiterados accidentes y quedó claro que es sumamente peligroso. Son 5,47 kilómetros divididos en 22 curvas entre las que está la más difícil de todas llamada La Monumental. Tanto esa como las anteriores y posteriores son todo un desafío y lo hacen aún más complejo de lo que es.

Los puntos claves del Gran Premio de España en la Fórmula 1

Curvas ciegas a alta velocidad: a diferencia de trazados urbanos lentos como Mónaco, combina sectores de altísima velocidad similares a Yeda con giros a ciegas. Si un monoplaza trompea, el piloto que viene detrás no tiene campo de visión para esquivarlo.

Frenadas en apoyo con muros pegados: cuenta con zonas donde los monoplazas deben frenar y girar al mismo tiempo pegados al hormigón. Un bloqueo de neumáticos mínimo envía al coche directamente contra la pared, sin escapatorias.

La curval La Monumental : su tramo peraltado exige trazar al límite para no perder carga aerodinámica. El más mínimo exceso de subviraje o sobreviraje se traduce en un impacto severo.

Grip cambiante y suciedad: al ser semiurbano, el asfalto retiene aceites y acumula virutas de goma fuera de la trazada, haciendo mortal cualquier intento de adelantamiento arriesgado.

La suma de muros inmediatos, frenadas inestables y altísima velocidad sin escapatoria convierte cualquier fallo técnico o humano en un accidente de alto impacto.

La advertencia de Colapinto sobre el Gran Premio de España en la Fórmula 1

"Es un circuito que es muy difícil. De los más difíciles de la temporada, sin lugar a dudas", respondió el joven piloto argentino de Alpine acerca de la dificultad de Madring. A su vez, aclaró que "en el simulador, cerrar una buena vuelta que decís 'me salió perfecta' era casi imposible. Con la cantidad de curvas que hay es realmente muy difícil. Son curvas traicioneras, ciegas, entradas en bajada, frenás doblando y muchas combinadas". De esta manera, dejó en claro que no será nada fácil, aunque fue uno de los que evitó los accidentes hasta el momento.

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La carrera será este domingo 13 de septiembre a las 11 de la mañana. La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores:

Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD).

canales 25 (SD) y 106 (HD). DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD).

canales 105 (SD) y 1605 (HD). Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD).

Otra alternativa es Disney+ Premium, la plataforma de streaming que ofrece el contenido deportivo de ESPN. Es una opción pensada para quienes prefieren mirar las sesiones desde un celular, computadora, tablet o Smart TV.

La tercera posibilidad es F1 TV Pro, el servicio oficial de Fórmula 1. Está disponible en Argentina y ofrece una experiencia especialmente orientada a los fanáticos que buscan mayor cantidad de información durante cada competencia.