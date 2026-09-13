Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de España

Sin descanso de por medio tras el Gran Premio de Italia, la Fórmula 1 volvió este fin de semana con la primera edición del nuevo Gran Premio de España, que se disputó en el Circuito de Madring. Allí, Andrea Kimi Antonelli obtuvo su octava victoria del año este domingo después de haber salido del segundo lugar en la grilla de partida, lo que no solo le sirve para la lucha por el campeonato, sino que también aumenta la ventaja de Mercedes.

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El equipo alemán había llegado a esta decimocuarta fecha con una diferencia de 122 puntos sobre Ferrari, la cual se extendió con el quinto lugar de George Russell y el hecho de que la escudería italiana solo sumó con uno de sus pilotos. Apenas unas vueltas después de iniciada la carrera, Lewis Hamilton se vio forzado a abandonar por un problema en los frenos, a la vez que Charles Leclerc cruzó la línea de meta en el cuarto lugar.

Por su parte, Red Bull celebró el podio de Max Verstappen, quien finalizó segundo e incluso tuvo la posibilidad de soñar con la victoria, mientras que Liam Lawson, su compañero temporal, terminó sexto. En cuanto a McLaren, aunque sumaron ambos pilotos, quedó un sabor agridulce, sobre todo por la oportunidad perdida de Lando Norris de hacerse con su tercer triunfo de la temporada.

El vigente campeón de la F1 había salido con la pole y se había mantenido primero, pero no pudo aprovechar para ingresar a boxes cuando se dio el Virtual Safety Car por el abandono de Lance Stroll. Como resultado, cambió los neumáticos en la vuelta posterior con bandera verde y, para colmo, el equipo inglés tardó 7 segundos en la detención, lo que lo hizo caer en el clasificador, aunque finalmente quedó tercero.

En cuanto a Oscar Piastri, su carrera no fue tan buena y terminó en el octavo lugar detrás de Franco Colapinto, el único de los Alpine que sumó puntos. De hecho, también sumaron Racing Bulls y Audi de la mano de Arvid Lindblad y Nico Hülkenberg, respectivamente, a la vez que Haas, Williams, Aston Martin y Cadillac quedaron en cero.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de España 2026

Mercedes: 503 puntos. Ferrari: 358. McLaren: 306. Red Bull: 230. Racing Bulls: 77. Alpine: 68. Haas: 21. Audi: 17. Williams: 11. Aston Martin: 3. Cadillac: 0.

Antonelli suma ocho victorias en la temporada.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: