La historia detrás de la bandera argentina que Franco Colapinto flameó en la Fórmula 1

Después de una gran actuación en el Gran Premio de España de la Fórmula 1 tras quedar séptimo y sumar importantes puntos para Alpine, Franco Colapinto protagonizó un emotivo momento arriba de su monoplaza al flamear la bandera argentina una vez finalizada la carrera. Momentos más tarde, el piloto pilarense publicó una historia en Instagram con el responsable de alcanzarle el estandarte y su foto rápidamente se viralizó en redes sociales.

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"El ídolo que me dió la bandera, gracias crack!", fue el mensaje de Colapinto para el comisario de pista; minutos después, la usuaria @SBubuchi comentó en X: "Gracias Franco Colapinto, hiciste feliz a otro argentino, mi padre, que no sólo fue su primer F1 como comisario sino que le recibiste la bandera".

Colapinto explicó cómo le llegó la bandera argentina: "Me la dio un comisario de pista"

Ante la consulta de ESPN en la zona mixta, el corredor nacional expresó: "Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela, así que le agradecemos al banderillero argentino. Espero que haya disfrutado de la carrera". Incluso, remató: "Contento de poder haber llevado una bandera argentina, que había tantas acá en las tribunas... Estaba lleno, lleno, lleno. Haber llevado una bandera por segunda vez en la Fórmula 1, la había llevado en Argentina pero acá fue en una carrera de verdad después de un buen resultado, es muy especial".

La historia del comisario que le dio la bandera y que Colapinto compartió en sus redes sociales.

Las posiciones finales del Gran Premio de Madrid 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull. Lando Norris - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Liam Lawson - Red Bull. Franco Colapinto - Alpine. Oscar Piastri - McLaren. Arvid Lindblad - Racing Bulls. Nico Hulkenberg - Audi. Esteban Ocon - Haas. Pierre Gasly - Alpine. Gabriel Bortoleto - Audi. Yuki Tsunoda - Racing Bulls. Alex Albon - Williams. Oliver Bearman - Haas. Fernando Alonso - Aston Martin. Valtteri Bottas - Cadillac.

Abandonaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026

Fue 14° en Australia.

Fue 10° en China.

Fue 16° en Japón.

Fue 7° en Estados Unidos (Miami).

Fue 6° en Canadá.

Fue 14° en Mónaco.

Fue 10° en España (Barcelona).

Fue 15° en Austria.

Fue 9° en Gran Bretaña.

Fue 10° en Bélgica.

Fue 15° en Hungría.

Fue 14° en Países Bajos.

Fue 9° en Italia.

Fue 7° en España (Madrid).

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el sábado 26 de septiembre a las 8 horas de Argentina en el GP de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.

El resumen de la carrera de Colapinto en Madrid

El piloto argentino de Alpine largó noveno en el GP de Madrid 2026 de la F1 y lo hizo bien, ya que de movida quedó séptimo con los neumáticos medios. De hecho, el ex Williams aprovechó los problemas de Lewis Hamilton con los frenos de la Ferrari y pasó a estar sexto. El inglés no pudo continuar y debió abandonar. El pilarense entró a los boxes por primera vez en la vuelta 15. La detención duró 2.8 segundos, fue una buena parada y le colocaron las gomas duras.

La degradación de los neumáticos era muy alta por los 35 grados que había sobre la pista del flamante autódromo semiurbano, ante unas 300.000 personas que hubo a lo largo del fin de semana. Por lo tanto, todo indicaba que iba a ser una final con dos paradas hasta completar los 57 giros.

Colapinto tenía un buen ritmo y sostenía a quienes estaban por detrás, aunque le costaba avanzar y el desgaste de las gomas era cada vez mayor. Como varios de los corredores que tenía por delante todavía tenían que detenerse en los pits, el bonaerense fue avanzando de a poco y quedó octavo sobre el final. La parada inevitable de su compañero Pierre Gasly en los pits determinó que Franco culminara séptimo en la capital española y cerrara un gran fin de semana en general