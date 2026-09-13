Por qué el GP de España fue el mejor para Franco Colapinto en su historia en la F1

Por qué el GP de Madrid 2026 fue el mejor de Colapinto en la Fórmula 1.

Franco Colapinto completó su mejor fin de semana en los dos años que lleva como piloto titular en la Fórmula 1. Desde aquel debut con el Williams en septiembre del 2024 hasta la consolidación actual en Alpine, el joven pilarense ya ha disputado 40 carreras finales en la máxima categoría del automovilismo mundial. La del Gran Premio de Madrid 2026 en España fue la más destacada para él, por diferentes motivos.

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La mejor vuelta de Colapinto en una clasificación en la F1

La primera razón tiene que ver con su gran vuelta en la clasificación. "Fran" estuvo rapidísimo el sábado en el nuevo circuito callejero de la capital española, lo que le permitió largar noveno el domingo en la definición. Fue su mejor giro en una qualy para instalarse otra vez en la Q3, más todavía si se tiene en cuenta que es un flamante circuito en el que jamás había participado.

Luego del viernes con algunas dudas en los entrenamientos, el panorama cambió de manera radical para el corredor de 23 años a partir de su notable trabajo del sábado. De hecho, el equipo lo felicitó públicamente y superó con creces a su compañero de equipo francés Pierre Gasly, quien salió desde la 14° posición.

La brillante largada

Franco confirmó que es uno de los mejores "largadores" de la F1 hoy. De hecho, pasó de noveno a séptimo en la primera vuelta gracias a la salida justa y velocísima para poder adelantarse rápidamente. Ello le permitió colocarse al instante en el top siete y luego no fue superado por coches que, incluso, tienen mejor ritmo que los Alpine.

La consolidación

Tal vez el punto más trascendente del GP de Madrid 2026 para Colapinto fue lo que llevó a cabo después de la gran largada. En ese momento, supo sostener el ritmo del monoplaza cuando parecía que se caía, no hizo "locuras", fue inteligente, aprovechó al máximo el rendimiento que el auto le podía brindar, no se desesperó cuando lo podían superar y se sostuvo muy bien hasta que entró a los boxes por única vez en la vuelta 15.

Por qué el GP de Madrid 2026 fue el mejor de Colapinto en la Fórmula 1.

El post detención en los pits

Tras el interesante paso por los boxes y el buen trabajo del equipo, que apenas tardó 2.8 segundos, fue el turno de cambiar los neumáticos medios por los duros para el ex Williams. Luego de ello, el rendimiento del argentino siguió siendo muy alto: superó a los que tenía que pasar y aguantó con agallas cuando lo presionaron.

De esta manera, Colapinto respetó a rajatabla una de las grandes máximas históricas del automovilismo: llegó hasta lo máximo que su auto le permitía en ese contexto. No lo forzó, no lo desgastó en forma excesiva, no quiso hacer cosas que el coche no le permitía, y ese "cuidar el auto" le dio sus frutos.

El sprint final

En las últimas vueltas, "Fran" demostró aún más sus cualidades para culminar en los puntos. Se mantuvo décimo porque sabía que tres autos más debían parar en los boxes, lo cual inevitablemente lo iba a llevar hasta la séptima colocación. La frutilla del postre llegó en los minutos finales, cuando Gasly no lo dejó pasar y lo hizo perder tiempo.

El corredor francés, en forma insólita, complicó al argentino aunque ya sabía de antemano que tenía que parar en los pits. Incluso, estuvo en riesgo el séptimo puesto definitivo porque se le acercó bastante Oscar Piastri, quien venía con un McLaren más rápido y con neumáticos nuevos.

El fin de semana tan positivo para Colapinto cerró con lo que correspondía en ese caso: se le "plantó" al equipo por el audio de la radio desde dentro del auto y les exigió para aceleraran la gestión a la distancia para que Gasly lo dejara pasar. Todo redondo para el joven piloto argentino este fin de semana en la capital española.