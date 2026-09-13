El furioso audio de Colapinto a Alpine por radio porque Gasly no lo dejaba pasar: "La p... madre"

La bronca de Colapinto con Alpine porque Gasly no lo dejaba pasar.

Franco Colapinto protagonizó un furioso audio por radio hacia Alpine, luego de que Pierre Gasly no lo dejara pasar sobre el final del Gran Premio de Madrid 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino de 23 años estaba octavo sobre el final y el francés séptimo, aunque este último debía parar en los boxes porque ya terminaba la carrera.

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Sin embargo, el galo se demoró demasiado hasta que finalmente fue a los pits y le hizo perder tiempo al ex Williams, que estuvo a punto de perder esa séptima posición a manos de Oscar Piastri. El australiano de McLaren estaba con neumáticos nuevos y venía con un ritmo mucho más alto. Por suerte para "Fran", el "Leñador" no lo pudo superar.

"Chicos, no perdamos tiempo...", disparó Colapinto desde dentro del monoplaza. "Sí, estamos con eso, amigo", le respondió el ingeniero de pista Stuart Barlow. "Cambio, cambio. Hola... ¡Cambio! Honestamente... Oh, Dios mío. ¡Chicos, cambio, la puta madre! Si pierdo...", insistió Franco hasta que se cortó la comunicación.

Las posiciones finales del Gran Premio de Madrid 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull. Lando Norris - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Liam Lawson - Red Bull. Franco Colapinto - Alpine. Oscar Piastri - McLaren. Arvid Lindblad - Racing Bulls. Nico Hulkenberg - Audi. Esteban Ocon - Haas. Pierre Gasly - Alpine. Gabriel Bortoleto - Audi. Yuki Tsunoda - Racing Bulls. Alex Albon - Williams. Oliver Bearman - Haas. Fernando Alonso - Aston Martin. Valtteri Bottas - Cadillac.

Abandonaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026

Fue 14° en Australia. Fue 10° en China. Fue 16° en Japón. Fue 7° en Estados Unidos (Miami). Fue 6° en Canadá. Fue 14° en Mónaco. Fue 10° en España (Barcelona). Fue 15° en Austria. Fue 9° en Gran Bretaña. Fue 10° en Bélgica. Fue 15° en Hungría. Fue 14° en Países Bajos. Fue 9° en Italia. Fue 7° en España (Madrid).

La bronca de Colapinto con Alpine porque Gasly no lo dejaba pasar.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el sábado 26 de septiembre a las 8 horas de Argentina en el GP de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.