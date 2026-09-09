GP de Italia: la fortuna que consiguieron Franco Colapinto y Pierre Gasly para Alpine en Monza

La cita en el Autodromo Nazionale di Monza fue muy positiva para Alpine, que cerró un fin de semana con sus dos pilotos en la zona de puntos. Pierre Gasly cruzó la línea de meta en el séptimo lugar y Franco Colapinto en el noveno, y aunque el pilarense quedó con la espina de no haber podido conseguir un resultado mejor, lo cierto es que el equipo galo cumplió su cometido de disminuir la brecha con Racing Bulls.

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Y es que la escudería francesa se encuentra en la búsqueda de recuperar el liderato de la zona media de la tabla de la Fórmula 1, por lo que está en cruces mano a mano con el equipo de Faenza y cada punto vale para terminar quinto a fin de año. No se trata solo de una cuestión de honor, sino también de la diferencia de millones de dólares en premios que se genera entre una posición y otra al cierre de la temporada, pero eso no es todo.

De acuerdo con un informe publicado por Bolavip, la F1 tiene destinados premios por cada punto conseguido en una fecha del calendario, lo que hace que Alpine haya ganado algunos millones este fin de semana en el GP de Italia. En total, el equipo de Enstone consiguió seis puntos en la decimotercera fecha, lo que equivaldría a U$D 11.727.280, aproximadamente 8.7 millones provenientes de Gasly y 2.9 millones por el lado de Colapinto.

El cálculo está hecho con referencia al fondo que destinó la FIA a los premios por los puntos del 2025 y considerando un monto de U$D 1.465.910 por punto, lo que lleva el pozo a 3870 millones para toda la temporada. Dicho pozo se distribuye entre los 2640 puntos que se disputan en el año, considerando tanto los GPs como las carreras sprints, aunque este año tiene un factor fundamental a considerar.

La cancelación del GP de Arabia Saudita hace que de momento haya 23 fechas en el calendario, ya que el GP de Baréin fue reprogramado para disputarse en Malasia, a lo que se suman las dudas sobre el cierre de temporada. Como consecuencia, los seis puntos conseguidos por Alpine podría llegar a tener un valor económico mayor si se consideran la baja de Jeddah y las posibles cancelaciones de Qatar y Abu Dhabi.

El equipo galo sigue sexto en la tabla de constructores.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Italia 2026