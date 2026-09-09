La cita en el Autodromo Nazionale di Monza tuvo un sabor agridulce para Franco Colapinto, que no quedó conforme con su rendimiento a pesar de haber vuelto a la zona de puntos después de dos fechas consecutivas sin sumar. El pilarense había largado del séptimo lugar en el GP de Italia de la Fórmula 1, llegó a colocarse cuarto en el relanzamiento y cruzó la línea de meta en el noveno puesto después de una asombrosa recuperación desde el fondo.

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Y es que el piloto argentino se había pasado en una curva por un error que lo hizo caer hasta el decimosexto lugar, de manera tal que tuvo que recuperar terreno durante gran parte de la carrera para volver a estar entre los diez primeros. Si bien inicialmente Colapinto se culpó por el despiste e incluso pidió perdón al equipo a través de la radio, horas después reveló que padeció de un problema técnico que sería el causante de aquel suceso.

A través de su cuenta de Instagram, el pilarense subió una serie de fotos de lo que fue el fin de semana en el trazado italiano y aprovechó para advertir el inconveniente que tuvo con la nueva configuración del A526. “Día durísimo por lo que podría haber sido... Nos levantamos mañana con la esperanza renovada de seguir laburando”, comenzó Franco, que también se mostró agradecido con el trabajo del equipo para la actualización de su monoplaza.

“Muy orgulloso de lo que conseguimos este finde como equipo: pole de Pierre en la qualy y hoy los dos autos entre los tres primeros hasta que allá fui... Buena remontada con el piso que no quería más para sumar unos puntos”, añadió el piloto de Alpine. Además de destacar los puntos positivos de la cita en Monza, Franco ya empezó a pensar en lo que se viene este fin de semana con la decimocuarta fecha del campeonato en Madrid.

Allí se llevará a cabo el nuevo Gran Premio de España, que dejará de competirse en Barcelona y pasará a tener sede en el Circuito de Madring, que hará su debut en la presente temporada de la competencia. De ahí que Colapinto haya cerrado su posteo con un guiño a su siguiente desafío: “Gracias por bancarme siempre. Un poquito caliente postcarrera, pero ya estoy flama. Con todo a Madrid”.

Alpine sigue en el sexto lugar de la tabla.

Horarios del GP de España de F1 de 2026

Tras el GP de Italia, la siguiente parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Madring, donde se disputará el Gran Premio de España entre el 11 y el 13 de septiembre por la decimocuarta fecha. A continuación, los días y horarios: