Franco Colapinto flameó la bandera de Argentina arriba del Alpine, inmediatamente después de haber terminado séptimo en el Gran Premio de Madrid 2026 de la Fórmula 1. El piloto nacional, de 23 años, recibió el ícono de este país por parte de un auxiliar de pista, mientras realizaba la tradicional vuelta de honor posterior a la carrera en la capital de España. El video trascendió rápidamente a través de las redes sociales y se volvió viral en X (ex Twitter).

{{{htmlAmp}}}

Colapinto explicó cómo le llegó la bandera argentina: "Me la dio un comisario de pista"

Ante la consulta de ESPN en la zona mixta, el corredor nacional expresó: "Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela, así que le agradecemos al banderillero argentino. Espero que haya disfrutado de la carrera". Incluso, remató: "Contento de poder haber llevado una bandera argentina, que había tantas acá en las tribunas... Estaba lleno, lleno, lleno. Haber llevado una bandera por segunda vez en la Fórmula 1, la había llevado en Argentina pero acá fue en una carrera de verdad después de un buen resultado, es muy especial".

El resumen de la carrera de Colapinto en Madrid

El piloto argentino de Alpine largó noveno en el GP de Madrid 2026 de la F1 y lo hizo bien, ya que de movida quedó séptimo con los neumáticos medios. De hecho, el ex Williams aprovechó los problemas de Lewis Hamilton con los frenos de la Ferrari y pasó a estar sexto. El inglés no pudo continuar y debió abandonar. El pilarense entró a los boxes por primera vez en la vuelta 15. La detención duró 2.8 segundos, fue una buena parada y le colocaron las gomas duras.

La degradación de los neumáticos era muy alta por los 35 grados que había sobre la pista del flamante autódromo semiurbano, ante unas 300.000 personas que hubo a lo largo del fin de semana. Por lo tanto, todo indicaba que iba a ser una final con dos paradas hasta completar los 57 giros.

Colapinto tenía un buen ritmo y sostenía a quienes estaban por detrás, aunque le costaba avanzar y el desgaste de las gomas era cada vez mayor. Como varios de los corredores que tenía por delante todavía tenían que detenerse en los pits, el bonaerense fue avanzando de a poco y quedó octavo sobre el final. La parada inevitable de su compañero Pierre Gasly en los pits determinó que Franco culminara séptimo en la capital española y cerrara un gran fin de semana en general.

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el sábado 26 de septiembre a las 8 horas de Argentina en el GP de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.

Colapinto terminó séptimo en Madrid.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026