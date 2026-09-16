Red Bull salió a justificar la decisión de que Max Verstappen devuelva posiciones en Madrid: "Sanciones mayores"

La largada del GP de España de la Fórmula 1 no estuvo exenta de polémica este domingo cuando Max Verstappen cortó una curva para ganarle la posición a Lewis Hamilton y ponerse segundo detrás de Lando Norris. El riesgo de una sanción hizo que Red Bull le ordene a su piloto devolverle la posición al británico, aunque el problema era que Andrea Kimi Antonelli se había puesto entre ambos, por lo que devolver una posición era regalar dos lugares.

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Inicialmente, el piloto neerlandés protestó a su ingeniero ante la solicitud de que le brinde el espacio tanto al italiano como al inglés para evitar una penalización, sobre todo porque entendía que había sido un incidente de carrera. “Habría chocado. O sea, ¿de qué hablan? Si me hubiera quedado en la pista, habría quedado fuera de la carrera”, se quejó Verstappen, quien terminó por ceder y cayó al cuarto lugar, algo que defendieron desde el equipo.

A pesar de las críticas por haber perdido una muy buena oportunidad de luchar por la victoria, desde la escudería austriaca señalaron que tomaron la decisión que consideraron correcta para evitar un castigo. “El equipo en el muro de boxes lo examinó muy, muy bien y realizó el análisis rápidamente, porque teníamos que tomar decisiones con celeridad”, comenzó Laurent Mekies en declaraciones rescatadas por Motorsport.

Claro que el director de Red Bull no esperaba que el tetracampeón del mundo le agradezca por la intención de protegerlo de una penalización, pero mostró su fe ciega en que confiaba en su piloto. “Consideramos que era mejor asumir el golpe en ese momento y remontar después en lugar de esperar y arriesgarnos a sanciones mayores que podrían haber resultado más costosas más adelante”, añadió el francés.

Ahora bien, lo cierto es que Mekies no había tenido un contacto con los comisarios de carrera, sino que se guio simplemente por el conocimiento del reglamento sin esperar a recibir un llamado de atención de los jueces. “La decisión de los comisarios nunca consiste en obligar a devolver posiciones. En ese caso, simplemente nos habrían sancionado con cinco o diez segundos; queda a su criterio. Eso es lo que habría ocurrido”, cerró.

Verstappen logró su sexto podio de la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de España