Franco Colapinto reveló el sacrificio que hizo su padre para que llegue a la Fórmula 1: “Vendió la casa”

Después del séptimo lugar en el GP de España, Franco Colapinto se quedó unos días en tierras españolas a la espera de la siguiente fecha, que será en el Gran Premio de Azerbaiyán a fin de mes. Entre las cosas que hizo durante estos días de descanso, el pilarense brindó una entrevista al programa El Hormiguero, donde reveló los sacrificios que hicieron en su familia para que pueda cumplir su sueño de correr en la Fórmula 1.

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Entre las bromas que le dedicó al conductor, el piloto argentino también fue contando detalles acerca de cómo dio sus primeros pasos en el automovilismo, motivado principalmente por su padre, un amante de los fierros. “Mi viejo era muy fanático de los autos, me regaló un cuatriciclo a los cuatro años. Ahí empecé con las cuatro ruedas”, comenzó Franco, que reconoció que los vecinos lo odiaban por levantar mucho polvo.

“A los ocho empecé a andar en karting, porque mi papá conocía a pilotos. Y a los 14 me vine solo a Europa, a Italia. Me fui a vivir en un taller mecánico, ahí empezó el camino hacia la Fórmula 1”, continuó. Ahora bien, llegar al Viejo Continente representa una inversión en sí misma, pero mantenerse en el automovilismo es más costoso, ya que se requiere de dinero para competir y tener el equipamiento adecuado, de manera que Aníbal Colapinto tuvo que vender la casa.

“Mi viejo vendió la casa para que yo corriera a los 15 años. Hizo un esfuerzo muy grande para que yo pueda correr para la Fórmula 4. Tuve mucha presión porque no tenés muchas oportunidades, sobre todo cuando sos de Latinoamérica”, agregó Colapinto. Cabe mencionar que el argentino no es el único caso similar, ya que los padres de Esteban Ocon también vendieron su hogar y vivieron en una casa rodante para cumplir el sueño de su hijo.

Por esto, Franco reconoció que todo lo previo es el principal motor para seguir en la máxima categoría, además de la fuerza que le brindan los fanáticos en cada circuito y en las redes sociales. “Por eso uno sacrifica tanto. Ahora en Argentina creció mucho en el automovilismo. Para mí es lindo, es un orgullo”, sumó el piloto de Alpine, que reconoció que “todo lo que se generó fue mucho más grande” que llegar a la F1.

Franco ya fue renovado para 2027 con Alpine.

La F1 anunció su calendario para 2027

Este miércoles, la Fórmula 1 anunció su calendario para la próxima temporada, que constará de 24 fechas, aunque con la diferencia de que habrá diez fechas en formato sprint en lugar de las seis habituales.