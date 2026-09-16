GP de España: el nuevo récord que alcanzó Franco Colapinto en la actual temporada de la Fórmula 1

No hay dudas de que Franco Colapinto atraviesa una notable temporada en la Fórmula 1, con un total de 27 puntos que lo posicionan en el decimosegundo escalón de la tabla después de 14 fechas disputadas. Ahora bien, si hay algo que caracteriza el año del pilarense es la consistencia en sus resultados, ya que es el único piloto que ha completado todas las vueltas en las carreras que ha iniciado.

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Hasta el GP de España disputado el domingo pasado, el piloto argentino compartía ese honor con Lewis Hamilton, quien se vio forzado a abandonar en el Circuito de Madring por un problema en los frenos del SF-26. Como consecuencia, Colapinto ahora mantiene el récord de ser el piloto con más carreras completadas en lo que va del año, con un total de 14 Grandes Premios finalizados de manera consecutiva, aunque el número en sí es más alto.

Desde que se unió a Alpine, el pilarense no ha tenido ni un solo abandono en la máxima categoría, siendo el último registro de un retiro en el GP de Abu Dhabi 2024, cuando todavía vestía los colores de Williams. En aquella ocasión, Colapinto fue chocado por Oscar Piastri en la largada de la última fecha, lo que hizo que deba abandonar en la primera vuelta y quedarse sin puntos en aquel cierre de temporada.

Tras eso, Franco debió esperar a tener su regreso a la F1 cuando reemplazó a Jack Doohan en Alpine a partir del GP de Ímola 2025 por la séptima fecha y, desde entonces, no ha dejado una carrera sin terminar. Claro que hay una pequeña excepción con el GP de Gran Bretaña de dicho año, en el que cual no pudo largar por una falla en el A525, aunque como ni siquiera llegó a ocupar su lugar en la grilla no ha afectado su estadística.

Como consecuencia, Colapinto acumula un total de 31 GPs sin registrar un DNF (Do Not Finish), 14 de las cuales corresponden a la actual temporada. Por otra parte, es la octava vez que el argentino llega a la zona de puntos este año y ha igualado su segundo mejor resultado con el séptimo lugar en Madrid, el mismo que había conseguido en Miami a inicios de mayo, mientras que su mejor marca hasta ahora es el sexto puesto en Montreal.

Colapinto ha puntuado en 8 fechas.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de España