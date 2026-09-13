Franco Colapinto terminó 7° en Madrid y cerró un brillante fin de semana con el Alpine

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, largó noveno en el Gran Premio de Madrid 2026 de la Fórmula 1 y lo hizo bien, ya que de movida quedó séptimo con los neumáticos medios. De hecho, el ex Williams aprovechó los problemas de Lewis Hamilton con los frenos de la Ferrari y pasó a estar sexto. El inglés no pudo continuar y debió abandonar. El pilarense entró a los boxes por primera vez en la vuelta 15. La detención duró 2.8 segundos, fue una buena parada y le colocaron las gomas duras.

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La degradación de los neumáticos era muy alta por los 35 grados que había sobre la pista del flamante autódromo semiurbano, ante unas 300.000 personas que hubo a lo largo del fin de semana. Por lo tanto, todo indicaba que iba a ser una final con dos paradas hasta completar los 57 giros.

Colapinto tenía un buen ritmo y sostenía a quienes estaban por detrás, aunque le costaba avanzar y el desgaste de las gomas era cada vez mayor. Como varios de los corredores que tenía por delante todavía tenían que detenerse en los pits, el bonaerense fue avanzando de a poco y quedó octavo sobre el final. La parada inevitable de su compañero Pierre Gasly en los pits determinó que Franco culminara séptimo en la capital española y cerrara un gran fin de semana en general.

Las posiciones finales del Gran Premio de Madrid 2026 de la Fórmula 1

Kimi Antonelli - Mercedes. Max Verstappen - Red Bull. Lando Norris - McLaren. Charles Leclerc - Ferrari. George Russell - Mercedes. Liam Lawson - Red Bull. Franco Colapinto - Alpine. Oscar Piastri - McLaren. Arvid Lindblad - Racing Bulls. Nico Hulkenberg - Audi. Esteban Ocon - Haas. Pierre Gasly - Alpine. Gabriel Bortoleto - Audi. Yuki Tsunoda - Racing Bulls. Alex Albon - Williams. Oliver Bearman - Haas. Fernando Alonso - Aston Martin. Valtteri Bottas - Cadillac.

Abandonaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) y Lewis Hamilton (Ferrari).

¿Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la F1?

La siguiente final será el sábado 26 de septiembre a las 8 horas de Argentina en el GP de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú.

Colapinto terminó séptimo en Madrid.

Así terminó Colapinto en todas las carreras de 2026