GP de España: así fue la brillante largada de Franco Colapinto que fue clave para sumar en Madrid

Franco Colapinto firmó un notable fin de semana en el Circuito de Madring, la nueva sede del Gran Premio de España que tuvo su debut este viernes en la Fórmula 1 con las primeras prácticas libres. Si bien el trazado tuvo sus cuestionamientos, lo cierto es que al pilarense no le fue mal, con una clasificación que lo dejó en el noveno lugar de la grilla y una notable largada que le permitió pasar instantáneamente al séptimo puesto.

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Cuando se apagaron las luces de los semáforos, el piloto argentino concretó un doble rebase a Liam Lawson y Oscar Piastri, un momento que quedó registrado en la transmisión oficial de la F1. Primero que nada, Colapinto le ganó el octavo lugar al RB22 del neozelandés y, acto seguido, ocupó la mitad de la pista mientras que el australiano se iba por afuera con el MCL40 antes de abordar la primera curva.

Gracias a eso, cuando llegaron al vórtice, el piloto de Alpine pudo poner la trompa del A526 por delante del McLaren, de manera tal que se puso séptimo detrás de George Russell en tan solo un par de movimientos. Ahora bien, dicha maniobra fue clave para Franco, que finalmente terminó en el séptimo lugar y sumó seis puntos valiosos para Alpine, sin mencionar que venció a los dos Racing Bulls.

De hecho, la escudería italiana solamente sumó dos puntos con el noveno puesto de Arvid Lindblad, de manera que Alpine recuperó terreno en la lucha por el liderato de la zona media de la tabla de constructores. Además, la largada del pilarense fue celebrada por la transmisión, donde los especialistas destacaron el nivel de consistencia que tiene en un momento clave y lleno de tensión como lo es el inicio de cada carrera de F1.

Cabe mencionar que Colapinto llegó a ponerse sexto este domingo en Madrid hasta que tuvo su ingreso a boxes tras el abandono de Lance Stroll, lo que le hizo retroceder al décimo lugar. El hecho de que sus rivales de adelante hayan retrasado tanto sus cambios de neumáticos hizo que el argentino no tenga mucho más tiempo para recuperar más puestos, aunque sin dudas fue un cierre soñado en las tierras españolas.

El argentino llegó a los 27 puntos en la temporada.

¿De dónde salió la bandera argentina?

Una de las escenas más bellas que dejó el GP de España fue la celebración de Colapinto dando una vuelta con la bandera argentina en manos, algo sobre lo que habló después de la carrera. “Me la dio un comisario. Me estaba esperando para dármela, así que le agradecemos al banderillero argentino. Espero que haya disfrutado de la carrera y contento de poder llevar la bandera argentina acá”, afirmó el pilarense.