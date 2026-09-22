En medio del paisaje cordillerano de San Martín de los Andes, Jakob von Plessen eligió construir un estilo de vida alejado de la exposición y del ritmo de las grandes ciudades. El empresario reside en una vivienda de características rústicas, completamente integrada al entorno natural, que durante la pandemia se convirtió además en el hogar que compartió con Zaira Nara y sus hijos, Malaika y Viggo.

{{{htmlAmp}}}

La propiedad se caracteriza por el amplio uso de madera, tanto en las paredes como en los pisos y distintos sectores del interior. Más allá de la estética, la elección de este material responde también a las condiciones climáticas de la región: los revestimientos de madera permiten conservar el calor y funcionan como una protección frente a las bajas temperaturas habituales de la cordillera.

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la vivienda tuvo un papel central en la vida familiar. Allí se instaló la pareja junto a sus hijos y pasó buena parte de ese período, en un entorno marcado por las montañas, los bosques y la tranquilidad característica de la Patagonia.

Una decoración inspirada en el campo

El interior mantiene la misma conexión con el paisaje que caracteriza al exterior. La decoración combina elementos de inspiración gauchesca con objetos propios de una casa de campo, sin una ambientación excesivamente sofisticada. Entre los detalles que se destacan aparecen sillas y bancos de madera pintados, mantas tejidas utilizadas como parte de la decoración y distintos utensilios de aluminio. La combinación de estos elementos genera una estética tradicional y cálida, en sintonía con el entorno patagónico.

Los grandes ventanales son otro de los protagonistas de la vivienda. A través de ellos, los ambientes interiores mantienen una conexión permanente con el paisaje y permiten contemplar las montañas que rodean la propiedad.

La casa incluso despertó interés fuera de la Argentina. Von Plessen permitió que la residencia fuera utilizada para una producción fotográfica de Vogue Países Bajos, que mostró distintos espacios de la vivienda y puso el foco en la particular combinación entre arquitectura, naturaleza y elementos vinculados con la cultura rural argentina.

La vida de Von Plessen en la Patagonia

La relación entre Jakob von Plessen y Zaira Nara terminó a fines de 2022, después de varios años de pareja y de la llegada de sus dos hijos. Tras la separación, ambos continuaron sus caminos por separado y mantuvieron un vínculo centrado en la crianza de Malaika y Viggo. Von Plessen, en tanto, mantiene un perfil bajo y continúa ligado a la vida en la Patagonia. Su cotidianeidad está marcada por los caballos y las actividades vinculadas con la naturaleza, lejos de la exposición mediática que caracteriza a buena parte de su entorno familiar.