Flor de la V se la pudrió a Jonatan Viale en vivo: "Puedo mirar a mis hijos a la cara"

Flor de la V habló este martes 29 de septiembre en vivo por Argenzuela, el programa que conduce Jorge Rial en C5N. Allí dejó entrever su molestia por los dichos transfóbicos de Daniel Avellaneda contra ella; la poca respuesta por parte de Jonatan Viale y Cristina Pérez para frenarlo y el contexto político que rodea estos acontecimientos.

{{{htmlAmp}}}

En determinado momento de la charla, el presentador le consultó si alguna vez le dijeron algo por la posición que adopta frente a la pantalla. "No. Y si me dicen, ¿sabés cómo junto mi valija y me fui, Jorge? A esta altura de mi vida yo junto mis trapitos, mis taquitos, mis aros y me voy. Porque la verdad que, como se lo dije a Jonathan Viale y se lo vuelvo a decir ahora, yo puedo mirar a mis hijos a la cara y ellos pueden estar orgullosos de su madre. Los dos pueden salir a la calle, que es lo que yo les digo siempre, con orgullo por todo lo que ha hecho su mamá y lo que se ha bancado su mamá y lo que sigue haciendo por este país", señaló.

Flor de la V, reconocida conductora argentina.

Respecto a todo esto que manifestó, sumó una apreciación más que contundente: "Yo no sé si él (Jonathan Viale) puede decir lo mismo".

¿Qué dijo sobre el colectivo LGBTIQ+ y el gobierno de Milei?

Con relación a todo lo mencionado, señaló: "Tengo cincuenta años, ¿me tengo que callar? Yo ya me callé mucho tiempo. Mucho tiempo me hicieron creer que yo no podía opinar. Que yo no podía hablar, que yo no tenía ni derecho a existir, Jorge. Y eso me lo hicieron creer. Y, la verdad, no. Nunca más, nunca más".

"Desde que volvió la democracia, el colectivo LGBTIQ+ ha marchado. Desde Jáuregui en el 92', cuando los maricones y los putos tenían que salir con máscara para que no los echen de su trabajo. Marchamos y la calle nos hizo conquistar muchos derechos. Y la verdad, si yo hoy tengo que callar para conservar un trabajo, no hice nada. Si eso me cuesta un puesto de trabajo, orgullosa. Pero no quiero ser cómplice de un gobierno de hijos de puta", aseveró enfurecida.



