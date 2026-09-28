Florencia de la V decidió romper el silencio y atacar duramente a Daniel Avellaneda tras su repudiable comentario durante una transmisión de Radio Rivadavia.

Durante un pase radial entre los programas de Cristina Pérez y Jonatan Viale en Radio Rivadavia, el periodista deportivo Daniel Avellaneda lanzó un repudiable comentario que niega la identidad de género de Florencia de la V. Frente a este hecho, la conductora salió a hablar y fue contundente con su respuesta.

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En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), Flor expresó su malestar acerca de la situación e invitó a reflexionar sobre el accionar del periodista deportivo: “No puedo creer porque pasan los años y sigue pasando lo mismo. Hoy justamente se cumplen 20 años de que yo gané el Bailando por un Sueño y 20 años después seguimos con la misma polémica”.

Luego, continuó: “En ese momento la pelea era esa, era porque ella decía: ‘Yo no voy a trabajar con un travesti’. Después en las notas decía ‘ay, este chico’. En ese momento no había perspectiva de género, ni siquiera se debatía eso, era conventillo de vedettes. Gracias Fernanda, hay otras personas que deciden callar como Cristina Pérez, son honorables, defienden la ley pero, ¿la vara para qué? Ellos defienden una cosa pero deciden callar con otra”.

El repudiable comentario homofóbico de Daniel Avellaneda

Durante una transmisión en vivo de Radio Rivadavia cuando el panel debatía sobre una publicación en la red social X donde Flor de la V cuestionaba el tratamiento mediático de un fallo judicial de la jueza Laura De Marinis, Daniel Avellaneda atacó su identidad de género y expresó al aire: “Este señor tiene la mente equivocada”.

Asimismo, la calificó de “señor impresentable”. Luego, a la salida de la radio, una cronista del programa de SQP (América TV) lo entrevistó por sus dichos. El periodista, frente a la cámara, lanzó otro comentario aberrante: “¿Biológicamente no es un hombre? Para mí no es una mujer”.