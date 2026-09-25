El repudiable comentario de un periodista en vivo sobre Flor de la V.

Daniel Avellaneda quedó en el centro de la polémica por sus declaraciones transfóbicas sobre Flor de la V. El periodista había cuestionado a la conductora durante una discusión en Radio Rivadavia y fue interrumpido por Jonatan Viale, quien remarcó que debía respetarse su identidad de género.

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El episodio ocurrió durante el pase entre Viale y Cristina Pérez, mientras en Radio Rivadavia debatían sobre la jueza Laura De Marinis y el sobreseimiento de un menor de 14 años involucrado en un intento robo en Palermo. En ese contexto, Flor de la V había expresado públicamente su respaldo a la magistrada. Avellaneda cuestionó que la conductora se hubiera referido al caso y preguntó qué relación tenía su opinión con el tema que estaban tratando.

La discusión escaló cuando el periodista afirmó: "Este señor tiene la mente equivocada", en referencia a Flor de la V.

Viale intervino inmediatamente y marcó una postura diferente frente a esa expresión. "No, no, no, eso no. Es una mujer, hay que respetar eso", respondió el conductor.

El repudiable comentario de un periodista en vivo sobre Flor de la V.

La otra declaración de Avellaneda

El episodio tuvo un segundo capítulo durante una conversación en SQP, programa de América TV. Allí, Avellaneda volvió a ser consultado por su postura respecto de Flor de la V y sostuvo: "No, es un señor". "Biológicamente es un hombre", insistió. La conversación continuó con otro intercambio en el que el periodista señaló: "No sé qué me estás cuestionando".