Flor de la V se hartó y cuestionó al discurso de la derecha argentina: "¿En qué momento comenzamos a romantizar el agotamiento?"

Florencia de la V planteó una profunda reflexión acerca de la sobreexigencia laboral y las narrativas que intentan justificar la pérdida de poder adquisitivo a través del esfuerzo individual. Con una mirada centrada en la realidad de miles de trabajadores argentinos, la conductora abrió el debate sobre las condiciones actuales de empleo y cuestionó la idea de que tener múltiples ocupaciones deba verse como un mérito personal.

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En su planteo, De la V contrapuso las decisiones individuales vinculadas al progreso con la urgencia económica que atraviesan los sectores asalariados: "Hay una pregunta que parece sencilla y aun así dice muchísimo sobre el país que queremos construir: ¿es normal que una persona necesite dos o tres trabajos para vivir dignamente?". Asimismo, aclaró que la situación cambia si alguien suma horas para acceder a un gusto personal, pero la discusión toma otro tinte cuando se trata de subsistencia.

"Si necesita un segundo o tercer empleo para pagar el alquiler, comer, vestirse, mantener a sus hijos o arreglar el techo de su casa por goteras, ya no estamos hablando solamente de la cultura del esfuerzo, del sacrificio. Estamos hablando del valor del salario. Y quizás haya que empezar a preguntarnos algo todavía más incómodo: ¿en qué momento comenzamos a romantizar el agotamiento?", continuó Flor de la V.

La conductora de ciclos como La Pelu y Los Profesionales también hizo foco en la rutina de quienes deben afrontar jornadas extenuantes y traslados extensos para sostener sus hogares. Al describir los sacrificios cotidianos de la fuerza laboral argentina, remarcó que el problema de fondo no radica en la voluntad de trabajar, sino en el reconocimiento económico de las tareas realizadas.

Flor de la V.

Flor de la V apuntó contra quienes señalan falta de voluntad para trabajar

"Conocemos la realidad argentina. Hay personas que se levantan de madrugada, toman dos o tres colectivos y pasan horas viajando para llegar a sus trabajos. Cumplen jornadas agotadoras y hacen exactamente el mismo recorrido para volver a sus casas. Muchxs, además, hacen changas o buscan otro ingreso porque su salario no les alcanza", señaló Flor de la V. Finalmente, la actriz cuestionó los relatos meritocráticos que buscan ensalzar la precarización: "Nadie puede decir que les falta cultura del trabajo. Lo que quizás les falta es un salario que esté a la altura de todo lo que trabajan. Por eso me preocupa cuando tener dos o tres trabajos empieza a presentarse casi como una enseñanza moral".