Así es por dentro la mítica casa de Sandro en Banfield

Detrás del ya famoso paredón en la calle Beruti, en Banfield, se esconde una historia poco conocida sobre Roberto Sánchez, más conocido como Sandro. Durante años, miles de admiradoras se acercaron cada 19 de agosto a ese lugar para verlo saludar desde su casa, pero pocos conocían el universo que existía del otro lado de ese muro.

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La propiedad que albergó a Sandro desde 1974 hasta su fallecimiento en enero de 2010 es mucho más que una simple vivienda. En esa misma residencia, ubicada en Beruti al 200, el cantante celebró en 2007 su matrimonio con Olga Garaventa, quien continuó viviendo allí después de su muerte.

¿Cómo es por dentro la mansión de Sandro en Banfield?

Según un recorrido realizado cuando Olga aún habitaba la casa, la mansión cuenta con unos 800 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas. En la planta baja se encuentran la cocina con comedor diario, un living, comedor formal, biblioteca y baño. En la planta alta, se ubican tres dormitorios principales, dos habitaciones para huéspedes, un gimnasio y dos baños. Uno de los detalles que llaman la atención es la capacidad del garaje, con un espacio para siete vehículos.

Libros de cultura gitana y detalles íntimos en el corazón de la casona

El interior mantiene la esencia de Sandro a través de varios elementos decorativos. La biblioteca, por ejemplo, tiene un hogar a leña y estanterías repletas de libros sobre arte, música, historia y cultura gitana, junto a recuerdos familiares. Desde allí, se accede a su oficina y a uno de los espacios donde solía trabajar con música.

¿Cómo es el piano bar y la puerta secreta donde Sandro recibía a sus íntimos?

Un lugar emblemático de la casa es el piano bar, donde Sandro recibía a sus amigos. Este espacio no es solo un nombre decorativo: contiene un piano de cola cuya estructura termina en una barra para preparar y servir bebidas. Para poder ingresar el piano, fue necesario desmontar completamente el marco de una ventana y luego reconstruirlo.

El piano bar también cuenta con sillones, hogar a leña, una mesa de pool, fotografías y obras de arte. Además, posee una puerta oculta en la pared que conecta con las habitaciones de la casa de huéspedes, un detalle que refleja el ingenio y estilo del lugar.

De Excalibur a "El locutorio": los rincones creativos e íntimos donde nacía la magia

El terreno incluye un extenso jardín y una gran pileta. La mansión no solo fue un hogar, sino también un centro creativo. Dentro del predio estaba Excalibur, el estudio de grabación personal de Sandro, donde grabó canciones y demos que luego formarían parte de archivos inéditos.

Por último, Sandro tenía un pequeño patio que él llamaba “El locutorio”, equipado con una mesa, dos sillas, una imagen religiosa y una enredadera. Este espacio era ideal para recibir periodistas sin invadir demasiado su privacidad, mostrando una faceta íntima del artista.