Se llaman Luden, se hacen en pocos días y son furor entre quienes buscan construir barato

Las nuevas formas de construcción ganaron espacio en los últimos años y, entre ellas, se encuentra el sistema de viviendas modulares. En Comodoro Rivadavia, Viviendas Luden desarrolla este tipo de construcciones en seco, basadas en módulos que pueden ensamblarse entre sí para crear distintos espacios y adaptarse a las necesidades de cada proyecto. La empresa también trabaja con ampliaciones y estructuras complementarias.

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El sistema se caracteriza por utilizar una estructura metálica que se fabrica con perfiles de hierro y se reviste con distintos materiales de construcción en seco, entre ellos placas OSB, lana de vidrio, Durlock y siding. En sus desarrollos actuales también ofrece modelos modulares que pueden personalizarse y configurarse de acuerdo con el terreno y el uso que se le quiera dar a la vivienda.

Cómo funcionan las viviendas Luden

Una de las particularidades del sistema es que las unidades se construyen a partir de módulos que pueden combinarse. Esto permite comenzar con una superficie determinada y posteriormente sumar otros módulos si cambian las necesidades de la familia. Por eso, además de utilizarse para viviendas completas, el sistema puede aplicarse en ampliaciones, estudios, espacios de trabajo o ambientes adicionales.

Los antecedentes publicados sobre el sistema Luden señalan que las estructuras pueden instalarse sobre pilotes, sin necesidad de realizar una platea tradicional ni grandes movimientos de suelo. Esto puede reducir algunas etapas habituales de una obra y facilitar la instalación en determinados terrenos, aunque las condiciones concretas deben evaluarse en cada proyecto.

La propuesta también contempla diferentes niveles de terminación. Entre las alternativas difundidas por la empresa se encuentran la modalidad llave en mano, en la que la vivienda se entrega terminada para habitar; una opción intermedia, con estructura, revestimiento exterior y piso; y la posibilidad de adquirir solamente la estructura para continuar la obra posteriormente.

El sistema Luden se caracteriza por utilizar una estructura metálica que se fabrica con perfiles de hierro y se reviste con distintos materiales de construcción en seco.

Cuáles son sus beneficios

Uno de los principales atractivos de este tipo de construcción es la rapidez de ejecución, determinadas viviendas podían completarse en alrededor de 60 días, aunque el tiempo real depende de las características, dimensiones y condiciones de cada obra.

Otro beneficio es la posibilidad de ampliar la vivienda de manera progresiva. Al estar formada por módulos que pueden ensamblarse, el proyecto puede pensarse desde el comienzo para incorporar nuevos ambientes en el futuro. Esta característica también permite resolver ampliaciones de viviendas existentes en situaciones donde una obra tradicional puede presentar mayores dificultades.

La construcción en seco también genera menos movimiento de materiales y residuos en el lugar de la obra en comparación con determinados sistemas tradicionales. En el caso de Luden, la empresa destaca precisamente que el método permite una obra más limpia y con menor despliegue de materiales en el terreno.

Otro aspecto señalado es la adaptación a diferentes necesidades y terrenos. Los modelos pueden modificarse en su distribución y terminaciones, mientras que la modularidad permite combinar unidades para obtener una superficie mayor. En sus publicaciones de 2026, Luden también presenta modelos como la “Small House”, pensados para funcionar como vivienda, estudio o espacio de trabajo y con posibilidad de ampliación.

En cuanto a los materiales, la empresa sostiene que su sistema está diseñado para ofrecer aislamiento y resistencia frente a las condiciones climáticas. En particular, la utilización de lana de vidrio dentro de la composición de las paredes apunta al aislamiento térmico, aunque el desempeño final de una vivienda depende del diseño completo, la correcta instalación y las características específicas de cada proyecto.