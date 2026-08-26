Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina en agosto 2026: precio para 2 dormitorios, 1 baño y cocina

Las viviendas modulares e industrializadas continúan expandiéndose como una alternativa a la obra tradicional, impulsadas por plazos de entrega más cortos y presupuestos más previsibles.

Dentro del segmento de casas compactas de dos dormitorios, un baño y cocina, los fabricantes nacionales mantienen ofertas en dólares y pesos según el tipo de sistema constructivo, la superficie y el nivel de terminaciones. El mercado argentino de viviendas modulares e industrializadas muestra en agosto de 2026 una franja de precios relativamente estable.

Las propuestas básicas parten desde US$50.000, mientras que los modelos con mejores terminaciones y mayor eficiencia térmica se ubican entre US$80.000 y US$120.000.

Black Home: módulos habitacionales con precio por metro cuadrado

Black Home, una de las firmas que participa del mercado de módulos habitacionales y viviendas industrializadas, ofrece modelos que se inscriben dentro del rango general de casas modulares terminadas, cuyo costo ronda los USD1400/m² según los últimos valores publicados. En el caso de una vivienda de *dos dormitorios, un baño y cocina*, con superficies que suelen ubicarse entre USD45 m² y USD60 m², el valor estimado se sitúa entre USD63.000 y USD84.000, dependiendo de la configuración del módulo, la aislación y las terminaciones interiores.

Viviendas Roca: una opción en la franja media del mercado

Viviendas Roca, un tradicional fabricante de este tipo de construcciones, se encuentra dentro del segmento que comercializa casas modulares con precios en dólares y plazos de entrega reducidos.

Para una vivienda de dos dormitorios, un baño y cocina, con superficies de entre 50 m² y 70 m², los valores se concentran en la franja media del mercado, entre US$60.000 y US$110.000, con terminaciones llave en mano y montaje en plazos que pueden ir de 45 a 90 días.

Viviendas La Solución: precios según estructura y equipamiento

Viviendas La Solución integra el conjunto de fabricantes que trabajan con módulos producidos en planta y ensamblados en obra. Para modelos de dos dormitorios, un baño y cocina, los valores estimados se sitúan entre US$55.000 y US$95.000, dependiendo del tipo de estructura, la aislación y el equipamiento interior.

Gauros Viviendas: acero galvanizado y eficiencia energética

Por su parte, las viviendas modulares de Gauros Viviendas se ubican en torno a US$1400/m², según los últimos precios relevados. En el caso particular de construcciones de dos dormitorios, un baño y cocina, las superficies se ubican entre US$45 m² y US$60 m² y el costo estimado se ubica entre US$63.000 y US$84.000, con estructuras de acero galvanizado, cerramientos de alta eficiencia y terminaciones listas para habitar.

Evolutiva: la opción más económica del mercado

Por último, Evolutiva tiene viviendas modulares de dos dormitorios, un baño y cocina en valores que parten desde US$50.000 para unidades compactas y ascienden hasta aproximadamente US$95.000 según superficie, aislación y terminaciones. La empresa trabaja con estructuras de acero y paneles de alta eficiencia, con propuestas llave en mano y tiempos de entrega que suelen mantenerse entre 60 y 120 días.

Un mercado en crecimiento con opciones para todos los presupuestos

Las diferencias entre empresas responden principalmente al tipo de estructura, la calidad de los cerramientos y el nivel de equipamiento interior, pero el segmento mantiene una coherencia de precios que refleja la madurez del sistema constructivo industrializado en el país.

Los plazos de entrega varían entre 45 y 120 días, lo que representa una ventaja significativa frente a la construcción tradicional, cuyos tiempos suelen extenderse por varios meses o incluso años.

De esta manera, las viviendas modulares se consolidan como una alternativa viable y cada vez más elegida por quienes buscan construir su hogar con costos más previsibles y tiempos más acotados.