Gonzalo Valenzuela, el reconocido actor chileno y padre de los hijos de Juanita Viale, decidió construir su hogar en Maitencillo, un sector costero ubicado entre las lagunas de Zapallar y Puchuncaví. Optó por un terreno en la zona conocida como Lagunita, un lugar que le recomendaron amigos y que durante la pandemia se transformó en su refugio familiar.

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El diseño de la vivienda prioriza la integración con el entorno natural, utilizando como material principal la madera en pisos, paredes y techos, lo que le otorga una apariencia rústica y cálida. Además, la construcción incluye piedra y tonos tierra, buscando mantener una conexión visual y ambiental con el paisaje costero chileno.

Los detalles de la casa de Gonzalo Valenzuela

Uno de los detalles más destacados son los grandes ventanales que permiten la entrada abundante de luz natural y ofrecen vistas panorámicas hacia las lagunas y la vegetación circundante. Estos paños vidriados conectan los espacios interiores con el exterior, generando una sensación de amplitud y armonía con la naturaleza.

El living refleja esta estética natural y se completa con elementos personales y artísticos. Allí se encuentran fotografías, artesanías y obras de arte, además de trabajos hechos por su hijo Silvestre y una pequeña figura de Buda, que aportan un toque íntimo y familiar al ambiente.

En el exterior, la casa fue pensada para que los niños puedan disfrutar y jugar. En la parte baja del terreno Valenzuela incorporó una rampa de skate, un espacio ideal para la actividad al aire libre. También construyó una pequeña casa de madera para Anka, su hija menor, reforzando la idea de un hogar diseñado para toda la familia.

El propio actor se encargó del cuidado del jardín, participando en tareas del exterior durante el proceso de construcción y acondicionamiento del terreno. Así, la vivienda combina áreas de descanso con espacios recreativos, promoviendo un estilo de vida en contacto directo con la naturaleza.

La elección de este lugar como residencia surgió en plena pandemia. Valenzuela confesó que nunca había veraneado en Maitencillo y que solía visitar otras zonas de Chile, pero la oportunidad de adquirir un terreno en Lagunita lo motivó a apostar por este proyecto. Con el tiempo, su casa se convirtió en un refugio personal y un espacio para compartir momentos con sus hijos.

En definitiva, la casa en Maitencillo de Gonzalo Valenzuela es un claro ejemplo de cómo se puede diseñar un hogar funcional y cálido, con una estética sencilla y rústica que acompaña el paisaje costero, priorizando la luz natural, la madera y la conexión con el entorno para crear un espacio único para la familia.