Gonzalo Valenzuela habló sobre la salud de su hijo Silvestre.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale son padres del adolescente de 17 años Silvestre Valenzuela, su hijo mayor. En un reciente descargo, el actor oriundo de Chile dio a conocer que el joven tiene epilepsia desde los 12 y contó cómo vive con esa enfermedad.

El actor habló de la responsabilidad de su hijo mayor a la hora de tomar las medicaciones por su afección y su rol como padre en esa situación. "Lo importante es que se conversen estas cosas. Él se hace cargo de tomar su medicamento todos los días, en la mañana y en la noche, y es súper responsable, sabe que debe hacerlo constantemente", comenzó su descargo Gonzalo Valenzuela en el podcast Código Púrpura de la Liga Chilena Contra la Epilepsia.

"Lo machaqué todos los días, recordándole la importancia del tratamiento. Hay que entregarle la responsabilidad. Además, él sabe que si cumple dos o tres años sin episodios, esto baja. Cada hijo es distinto, cada vida es particular… Los hijos no nos pertenecen, los hijos son. Nos acompañan. Y, en este caso, este es mi Silvestre", siguió el actor chileno sobre el hijo de Juana Viale. Valenzuela hizo hincapié en la importancia de no tomar alcohol durante el tratamiento y contó: "Terminó hospitalizado, con tres crisis seguidas por haber tomado alcohol. Tiene clarísimo que en su condición hay límites que no puede cruzar y eso, como papá, me tranquiliza".

Con respecto a otros posibles causantes de episodio de epilepsia, Valenzuela reveló: "No puede tomar ni una gota de alcohol, tiene claros los límites, y eso me da tranquilidad. El mal dormir también es un gatillante. Necesitan tener sus horas de sueño". Además, el actor contó que ya no consume alcohol ni marihuana y cerró: "Tengo que mostrarle a él que la vida puede ser igual o más entretenida, y se lo tengo que demostrar yo, nadie más".

