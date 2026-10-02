Los tapices regresan con todo a la decoración y se perfilan como una de las tendencias más fuertes para el 2027. Lejos de ser un detalle pasado de moda, estos textiles vuelven renovados y se convierten en una opción ideal para darle vida y calidez a las paredes sin necesidad de hacer reformas ni pintar.

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Durante años, cuadros, espejos y fotografías fueron los protagonistas para vestir las paredes vacías, pero ahora los tapices reaparecen como una alternativa que aporta textura, color y una sensación de abrigo difícil de igualar. Esta vuelta está vinculada a un cambio en la búsqueda de interiores más cálidos y personales, alejados del minimalismo extremo que dominó temporadas anteriores.

¿Por qué los tapices vuelven a ser tendencia en la decoración de interiores?

Así lo destaca Vogue España, que anticipa que los tapices se adaptan perfectamente a ambientes contemporáneos, dejando atrás la idea de que solo combinan con decoraciones clásicas. Este resurgimiento responde a un interés creciente por espacios que tengan más carácter.

Una de las grandes ventajas de los tapices es que permiten renovar un espacio sin grandes cambios. Un tapiz grande puede convertirse en el punto central del living, mientras que uno más pequeño suma textura sobre muebles o la cabecera de la cama. Además, ayudan a absorber el sonido y suavizan visualmente ambientes.

Formas abstractas y tonos tierra: los diseños que renovarán las paredes en 2027

Los diseños que vienen para 2027 están lejos de los clásicos medievales. La tendencia incluye formas abstractas, paisajes, motivos botánicos, figuras geométricas y composiciones inspiradas en la naturaleza. Se destacan además las piezas artesanales, con tejidos gruesos, bordados y relieves que aportan un toque especial.

Los tapices se adaptan a ambientes contemporáneos y dejan atrás lo clásico.

En cuanto a colores, predominan los tonos tierra como terracota, beige, marrón, verde oliva y crudo para quienes buscan una atmósfera tranquila. Pero también aparecen opciones más vibrantes como azules, bordó y amarillo mostaza, perfectas para quienes quieren que la pared sea el centro de atención.

¿Cómo integrar y colocar un tapiz en la decoración de tu living o dormitorio?

Un lugar ideal para colocar un tapiz es detrás del sillón principal del living. Una pieza grande puede reemplazar varios cuadros pequeños y crear un punto focal inmediato. Eso sí, la clave está en no saturar el espacio: si el tapiz es muy colorido o tiene un diseño complejo, conviene que el resto de la pared quede despejado.

Sin reformas ni pintura: la solución ideal para transformar un espacio alquilado

Otra ventaja de esta tendencia es su adaptabilidad, ya que permite cambiar el estilo de un ambiente sin pintar ni modificar muebles, lo que resulta ideal para quienes alquilan y no pueden hacer reformas permanentes. Además, se puede variar según la estación, usando textiles livianos y claros en primavera y verano, y tejidos más gruesos en otoño e invierno.