El calzado que destronan a las zapatillas y serán tendencia en la primavera-verano 2027

Las ballerinas regresan al centro de la escena fashion y prometen convertirse en uno de los calzados tendencia de la primavera 2026. Después de varias temporadas en las que las zapatillas y los mocasines dominaron los outfits cotidianos, las clásicas chatitas vuelven a conquistar los looks de las influencers europeas y se posicionan como una alternativa para distintos estilos.

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Su principal atractivo está en la versatilidad. Son cómodas, fáciles de combinar y están disponibles en diseños que van desde las versiones tradicionales hasta opciones con estampados, brillos y detalles llamativos.

Los 7 modelos de ballerinas que son tendencia esta primavera

La variedad de diseños permite encontrar un par para cada ocasión. Algunas versiones funcionan como un básico de todos los días, mientras que otras aportan un detalle distintivo a conjuntos más simples.

Ballerinas clásicas: en negro, marrón o nude, son una opción fácil de combinar con diferentes prendas y estilos.

en negro, marrón o nude, son una opción fácil de combinar con diferentes prendas y estilos. Mary Jane: se reconocen por la tira sobre el empeine y su estética romántica, con inspiración retro.

se reconocen por la tira sobre el empeine y su estética romántica, con inspiración retro. Animal print: ideales para sumar estampado y darle personalidad a un conjunto sin necesidad de recargarlo.

ideales para sumar estampado y darle personalidad a un conjunto sin necesidad de recargarlo. Con tachas: aportan un aire rockero y se destacan especialmente cuando se combinan con prendas básicas.

aportan un aire rockero y se destacan especialmente cuando se combinan con prendas básicas. De colores: desde tonos intensos hasta alternativas suaves, permiten convertir el calzado en el centro del look.

desde tonos intensos hasta alternativas suaves, permiten convertir el calzado en el centro del look. Metalizadas: en plateado, dorado o con acabados brillantes, son una opción para levantar un outfit sencillo.

en plateado, dorado o con acabados brillantes, son una opción para levantar un outfit sencillo. Con texturas protagonistas: los diseños de gamuza, charol o efecto tejido agregan variedad y hacen que el material se destaque.

La clave está en elegir un modelo que se adapte a tu estilo y al uso que pensás darle. Si querés aprovecharlas durante toda la temporada, las versiones clásicas pueden funcionar como primera opción, mientras que los diseños con tachas, colores o acabados brillantes permiten experimentar con las tendencias.

¿Cómo combinar ballerinas para ir a la oficina o salir?

Una de las ventajas de las ballerinas es que no hace falta reservarlas para ocasiones especiales. Con las prendas adecuadas, pueden acompañarte durante diferentes momentos del día y adaptarse tanto a propuestas informales como a conjuntos más arreglados.

Para ir a la oficina, una combinación sencilla es llevarlas con jean y camisa. Si preferís un conjunto más formal, podés sumarlas a un pantalón de vestir y un cardigan. En ambos casos, las chatitas aportan un detalle elegante sin necesidad de recurrir a zapatos de taco.

Para una salida, en cambio, quedan muy bien con un vestido. Si elegís un modelo metalizado o con tachas, el calzado puede convertirse en el protagonista de un look que tenga prendas de líneas simples.

¿Dónde comprar ballerinas en Argentina y cuánto cuestan?

Entre las opciones que aparecen en el relevamiento de marcas hay alternativas clásicas y diseños con detalles llamativos. Los precios informados permiten comparar distintos modelos antes de elegir cuál sumar al guardarropa.

Cloetas: ballerinas con tachas plateadas, a $147.000.

ballerinas con tachas plateadas, a $147.000. Jackie Smith: modelo azul de charol, a $428.500.

modelo azul de charol, a $428.500. Grimoldi: ballerinas negras con tres tiras y hebillas, a $89.000.

ballerinas negras con tres tiras y hebillas, a $89.000. Rapsodia: modelo negro con tachas y detalles pensados para realzar looks cotidianos. El material original no informa el precio.

modelo negro con tachas y detalles pensados para realzar looks cotidianos. El material original no informa el precio. Prüne: ballerinas negras con tachas doradas, a $199.200.

ballerinas negras con tachas doradas, a $199.200. Oggi Shoes: modelo negro de cuero y terminación en punta, a $179.999.

Las opciones van desde diseños con hebillas hasta propuestas con brillos y acabados clásicos. Antes de comprar, conviene considerar con qué prendas vas a usarlas y si buscás un calzado para todos los días o uno pensado para ocasiones puntuales.