La tendencia que será furor en 2027 y podés sumar a tu ropa

En la primera jornada de Paris Fashion Week 2026, la firma Weinsanto dejó claro que las prendas con agujetas serán protagonistas indiscutidas de la temporada Primavera-Verano 2027. El desfile, que combinó corsés, transparencias y estampados de cebra, mostró cómo esta tendencia recupera fuerza y se reinventa para conquistar el guardarropa.

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Dirigida por el diseñador Victor Brunstein, Weinsanto presentó una colección llamada Audace que juega con el contraste entre prendas estructuradas y otras más sueltas, pero siempre con un fuerte protagonismo para los ojales metálicos y las agujetas. Estas no solo aparecen en los clásicos corsés, sino que se extienden a vestidos, camisas, pantalones y faldas, dándoles un toque único y contemporáneo.

¿Cómo son las prendas con agujetas que dominaron la Paris Fashion Week 2026?

La propuesta visual incluyó además flecos que se mueven con miles de cuentas, encajes delicados y piezas de sastrería, pero la estrella fueron las agujetas, que ya forman parte del ADN de Weinsanto desde 2020, aunque ahora se presentan con una nueva interpretación que las hace más versátiles y adaptables.

Más allá de la estética, esta tendencia refleja una búsqueda de la moda actual: rescatar elementos del pasado para darles vida en el presente. Las agujetas, que antes se vinculaban casi exclusivamente a prendas ajustadas, ahora se convierten en un detalle transformador que puede convertir cualquier prenda sencilla en algo extraordinario y deseado.

Weinsanto apuesta a una moda que se adapta al estilo personal, invitando a experimentar con la ropa y jugar con sus detalles. Así, la colección Audace no solo marca la pauta para la temporada que viene, sino que también propone una forma más flexible y creativa de vestir que desafía lo convencional y celebra la individualidad.

Podés incorporarlas a camisas, pantalones, faldas o vestidos.

Cómo tunear tu ropa con agujetas y darle un toque diferente