Accesorios de París 2026: dorado, flecos y pañuelos que son tendencia

Las ojotas se reinventan con tacos bajos y se combinan con prendas elegantes.

La Semana de la Moda de París 2026 reafirmó que las tendencias no solo nacen en las pasarelas, sino también en las calles. Los looks de quienes asistieron a los desfiles anticiparon accesorios que seguramente veremos mucho en la moda cotidiana.

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París, reconocida por su elegancia, mostró un estilo callejero mucho más sofisticado que otras capitales como Copenhague o Nueva York, donde predominan propuestas más relajadas y coloridas. Allí, los accesorios se combinaron con prendas armadas y con estilo.

¿Cuáles son las principales tendencias en accesorios que dejó la Semana de la Moda de París 2026?

El dorado fue protagonista absoluto. Este color apareció en cinturones, pulseras, cadenas, anillos, collares, prendedores, lentes y hasta herrajes en bolsos que brillaron por las calles. Este metal le dio un toque especial a looks sencillos, transformándolos por completo. Ya sea con una pieza pequeña para un estilo clásico o con accesorios grandes para quienes buscan llamar la atención, el dorado se impuso con fuerza.

Los flecos también volvieron a escena, especialmente en bolsos que aportaron movimiento y frescura a conjuntos básicos. Esta tendencia, que tuvo gran auge en 2012 y 2013, regresó con una mirada renovada, ideal para quienes quieren actualizar su estilo sin cambiar su guardarropa.

El dorado fue protagonista absoluto en cinturones, cadenas y anillos.

De las hebillas XL a los pañuelos: los detalles que transforman el look diario

Otro accesorio que no pasó desapercibido fue el pañuelo, presente en distintas formas y con una propuesta más sofisticada en París. Atado al cuello, en la cabeza o en bolsos, este complemento demostró que puede renovar un outfit sin necesidad de grandes cambios, consolidándose como un clásico que sigue vigente.

En cuanto a los accesorios para el cabello, París mostró que están ganando terreno. Las hebillas XL, gomitas con detalles y propuestas audaces como candados o mini bolsos en el pelo aportaron personalidad y un toque lúdico a los looks, aunque no hace falta llevar la tendencia al extremo para sumarla con estilo.

¿Qué calzado y anteojos urbanos se imponen en 2026?

Las ojotas también cambiaron su rol habitual. De asociarse exclusivamente a la playa o a looks informales, ahora se llevan con tacos bajos y combinadas con prendas más elegantes, generando un contraste interesante que podría conquistar nuevas escenas urbanas.

Los flecos volvieron en bolsos, aportando movimiento a conjuntos básicos.

Por último, los lentes XL se destacaron por su versatilidad. Son fáciles de incorporar en la rutina diaria y pueden complementar desde un conjunto de oficina hasta un look casual, transformando la imagen sin necesidad de modificar demasiado la ropa.

Consejos para sumar los accesorios de París 2026 a tu look

Si querés incorporar estas tendencias sin exagerar, tené en cuenta estos tips:

Sumá dorado en dosis justas. No hace falta llenarte de metal. Una cadena, unos aros o un cinturón dorado son suficientes para transformar un look sencillo.

Elegí flecos en un solo accesorio. Un bolso con flecos le da movimiento a un conjunto básico sin recargarlo. Si el bolso es protagonista, mantené el resto del outfit simple.

Jugá con el pañuelo. Es el accesorio más versátil. Usalo en el cuello, la cabeza o atado al bolso. Un solo pañuelo te da múltiples opciones.

Probá las ojotas con taco. El contraste entre lo informal y lo elegante es la clave. Combinálas con un pantalón de vestir o un vestido midi para un look sofisticado.

No te excedas con los accesorios capilares. Las hebillas XL o los mini bolsos en el pelo son divertidos, pero no hace falta llevar la tendencia al extremo. Un detalle es suficiente.