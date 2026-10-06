Musculosa con sastrero a rayas: el look elegante que Antonela Rocuzzo impuso para esta primavera 2026

Antonela Roccuzzo fue vista con un look ideal para estos días templados y todo indica que estas prendas serán furor esta primavera 2026. Una vez más, la esposa de Lionel Messi demostró que no hace falta recurrir a prendas demasiado llamativas o extravagantes para conseguir un look sofisticado.

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Antonela eligió un look bien clásico para salir a pasear de noche por Nueva York: una musculosa negra y un pantalón sastrero. La elección reúne dos prendas que funcionan especialmente bien durante la temporada de temperaturas más agradables, ya que por un lado, la musculosa aporta frescura y deja los brazos al descubierto; y por otro, el pantalón de sastrería suma estructura y elegancia al conjunto.

Los detalles del look de Antonela Rocuzzo para pasear de noche con sus amigas

Para su salida nocturna con amigas, eligió esta musculosa negra de escote redondo pronunciado y la combinó con un pantalón sastrero negro, de corte holgado y estampado de rayas diplomáticas. El resultado fue un estilismo de inspiración minimalista que mantiene el aire relajado de un outfit de verano, pero incorpora el carácter elegante de la sastrería.

Antonela Roccuzzo apuesta por la sastrería para la primavera

La clave del look está en el contraste entre las prendas. Mientras la musculosa es una pieza informal y liviana, el pantalón sastrero aporta una silueta más refinada. La combinación permite adaptar una prenda tradicionalmente asociada a looks de oficina a propuestas más descontracturadas y nocturnas. Además, las rayas diplomáticas son una alternativa clásica para quienes buscan sumar un estampado sin abandonar una estética elegante. En pantalones de corte amplio, también ayudan a estilizar visualmente la silueta y aportan movimiento al conjunto.

El pantalón ancho es una de las opciones más prácticas para la primavera, ya que permite crear un look arreglado sin recurrir a prendas demasiado ajustadas ni pesadas. Para completar el outfit, Antonela eligió sandalias de cuero negro estilo ojota y una minicartera Kelly de Hermès, uno de los diseños más reconocidos de la firma francesa.

Los accesorios que elevan el look

Aunque el conjunto se mantuvo dentro de una paleta de colores neutros, los accesorios fueron fundamentales para darle una impronta más sofisticada. La influencer sumó un collar fino con dije de cruz, un reloj dorado y un brazalete con brillantes. De esta manera, incorporó pequeños detalles de joyería que contrastaron con la sencillez de las prendas.

En cuanto al pelo, lo llevó suelto con raya al costado y ondas, acompañado por un maquillaje luminoso y natural. La elección de su maquillaje también fue muy sencillo. El delineado, el iluminador y el contorno completaron una propuesta que mantuvo el equilibrio entre elegancia y naturalidad.