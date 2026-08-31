Las emotivas palabras de Antonela Roccuzzo luego de que Messi anunciara su retiro de la Selección: "Te merecías esta historia"

La primera reacción de Antonela Roccuzzo tras el anuncio del retiro de Messi de la Selección Argentina.

Este lunes al mediodía, la historia del fútbol recibió uno de las noticias más fuertes de los últimos años: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina. A poco más de un mes de haber perdido la final del Mundial 2026, el futbolista dio a conocer que ya no jugará para representar al país. En medio de la oleada de despedidas, Antonela Roccuzzo, su esposa, le dedicó unas sentidas palabras.

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Luego de publicar la carta en donde anuncia su retiro, Messi compartió un emotivo video en donde muestra una recopilación de los momentos más importantes de su paso por la Selección. Esta última fue la publicación que compañera de vida de Messi comentó públicamente, mostrando una vez más su apoyo incondicional al futbolista.

"Que orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito", escribió Antonela. A ella también se le sumaron los jugadores de la Selección que le agradecieron por todo el esfuerzo y la confianza en el equipo.

La primera reacción de Antonela Roccuzzo tras el anuncio del retiro de Messi de la Selección Argentina.

Lionel Messi anunció que se retira de la Selección Argentina: "Duele en el alma"

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.