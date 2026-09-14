Antonela Roccuzzo reveló cómo es su rutina de ejercicio: "Es mi momento feliz para mi bienestar físico y mental"

Antonela Roccuzzo es influencer, empresaria y madre, pero en medio de todas sus responsabilidades hay algo que no negocia: su momento de entrenar. La modelo reveló cómo es su rutina de actividad física y señaló que es clave para su bienestar mental y físico.

{{{htmlAmp}}}

Cómo es la rutina de ejercicio de Antonela Roccuzzo: el secreto de su bienestar

Roccuzzo reveló que entrena por lo menos una hora o una hora y media seis días de la semana. Al compartir su vida junto a Lionel Messi, con quien tiene tres hijos -Thiago, Mateo y Ciro-, define el momento de entrenar como un espacio de desconexión para ella misma. “Ese es el momento feliz, mi momento, para mí misma, y ​​no solo es físico, sino también mental para mi bienestar”, explicó en una entrevista que brindó a la revista Grazia.

La influencer detalló que su rutina comienza habitualmente con rebounding, el ejercicio de cardio que se hace en un minitrampolín, y luego la complementa con entrenamiento de fuerza. “Te destroza, pero es lo mejor. La música, el ambiente, ¡es realmente muy divertido!". “No me gusta el cardio, pero este tipo me divierte”, admitió Roccuzzo.

Antonela Roccuzzo entrena seis veces a la semana al menos una hora

Entre los tipos de entrenamiento, también señaló que disfruta hacer clases de Fit Jump. También se organiza para jugar al pádel con sus amigas y, durante los fines de semana, toma clases de tenis con sus hijos.

Sin embargo, entre las grandes claves considera que es necesario levantar peso, independientemente de la edad. “Siempre les digo a mis papás que, por favor, hagan un poco de levantamiento de pesas, aunque sea solo dos veces por semana”, apuntó sobre su importancia.

Por qué el ejercicio "no se puede negociar" para Antonela Roccuzzo

A pesar de que hace muchísimas cosas durante la semana, la influencer explicó que la clave de su consistencia para encontrar espacio para hacer ejercicio es que ya es un hábito. "Cuando tenés ese hábito y te acostumbras a entrenar, crees en ello y ves los efectos que tiene en vos, tanto mental como físicamente. Entonces lo necesitas. Es tu tiempo para vos. Es una prioridad, no algo que se pueda negociar”, aseguró.

Antonela Roccuzzo también juega al tenis con sus hijos y al padel con sus amigas

“Yo creé este hábito y ahora necesito entrenar. No es que 'tengo que hacerlo', sino que lo necesito", remarcó.