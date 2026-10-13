Baños 2027: los colores y materiales que reemplazan al blanco y beige

La decoración de los baños cambiará en 2027 con la llegada de nuevos colores, materiales naturales y soluciones tecnológicas que buscan dejar atrás el predominio del blanco y el beige. Las tendencias de interiorismo apuntan a transformar este ambiente en una extensión del estilo personal.

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Según el informe de tendencias The New Habitat 27/28, las nuevas propuestas apuestan por paletas más intensas, revestimientos con textura y materiales que aporten identidad. El objetivo es crear ambientes que resulten cómodos, atractivos y adaptados a las necesidades.

Por qué el blanco y el beige pierden protagonismo en los baños

Durante décadas, los tonos neutros fueron los favoritos para decorar los baños porque transmitían limpieza, luminosidad y amplitud. Sin embargo, esa elección comienza a quedar atrás frente a una búsqueda de ambientes más cálidos, originales y conectados con los gustos de quienes viven en la casa.

El blanco, aunque sigue asociado con la higiene, puede generar una sensación fría o demasiado parecida a la de un espacio clínico. El beige, por su parte, pierde atractivo para quienes buscan una estética menos tradicional y con mayor personalidad.

Esta transformación también responde a una mayor valoración de los espacios personalizados. Un estudio de la firma Roca citado en el artículo señala que el 70% de las personas considera clave la personalización del baño.

Cuáles son los colores y revestimientos que serán tendencia en 2027

Una de las principales novedades será la incorporación de colores más intensos en paredes y techos. La propuesta no consiste solamente en cambiar la pintura, sino en combinar tonalidades, texturas y terminaciones para generar ambientes con carácter sin perder armonía visual.

Los revestimientos planos cederán protagonismo frente a las cerámicas con relieve, los muebles con frentes acanalados y las superficies inspiradas en la cal o el cemento. Estas terminaciones aportan profundidad y una apariencia artesanal que permite renovar el espacio sin recurrir a una decoración recargada.

En los pisos también habrá alternativas para distintos gustos y tamaños. Los mosaicos pequeños servirán para sumar detalles, mientras que los diseños geométricos ofrecerán una estética clásica renovada. En cambio, las placas de gran formato permitirán reducir las juntas y conseguir una apariencia más uniforme.

Materiales naturales: la clave para lograr un baño más cálido

La piedra y la madera ganarán protagonismo en los proyectos de interiorismo. Sus variaciones de color y textura permiten generar ambientes más naturales, especialmente cuando se combinan con textiles de fibras naturales, como toallas y cortinas.

En el caso de la madera, es importante elegir tratamientos adecuados para protegerla de la humedad. La durabilidad de los materiales y su mantenimiento también deben tenerse en cuenta al planificar una renovación.

Otra tendencia es el enfoque low tox, que propone prestar atención a los productos utilizados dentro del hogar para reducir la exposición a sustancias potencialmente nocivas y disminuir el impacto ambiental. Por eso, resulta importante revisar la composición de pinturas, adhesivos, selladores y revestimientos.

La tecnología también transforma los baños modernos

La tecnología también tendrá un papel importante mediante soluciones que buscan mejorar la comodidad y facilitar las tareas diarias. Entre las propuestas aparecen los espejos inteligentes con iluminación regulable, las canillas táctiles o controladas por voz y los inodoros con sistemas de limpieza automatizados.

Los espejos inteligentes y las canillas táctiles modernizan los baños.

Además, los bloques de vidrio translúcido y las mamparas permitirán separar sectores sin bloquear por completo el paso de la luz. Estas opciones pueden resultar especialmente útiles en baños pequeños o con poca iluminación natural.