Los escritorios integrados y las superficies multifunción se perfilan como una de las tendencias de decoración para 2027, especialmente en casas y departamentos con pocos metros cuadrados. Estas alternativas permiten armar un espacio para trabajar sin ocupar una habitación entera, mejorar el orden y sumar funcionalidad.

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Durante años, el escritorio convencional fue la opción más habitual para organizar las tareas laborales en el hogar. Sin embargo, las nuevas propuestas de interiorismo apuntan a aprovechar mejor cada rincón mediante muebles que se adaptan a las necesidades cotidianas.

Cómo son los escritorios integrados que serán tendencia en 2027

A diferencia de los modelos tradicionales, estas superficies de trabajo pueden incorporarse a bibliotecas, estanterías, muebles de guardado o paredes. La idea es aprovechar estructuras que ya forman parte de la vivienda o sumar soluciones que ocupen menos lugar, sin recargar visualmente.

Esta alternativa resulta especialmente práctica en los departamentos pequeños, donde un mismo espacio puede funcionar como living, dormitorio o zona de trabajo según el momento del día. En lugar de destinar una superficie amplia exclusivamente a una computadora y otros elementos laborales, es posible integrar el escritorio al mobiliario existente.

Además, los diseños multifunción ofrecen diferentes posibilidades de acuerdo con el espacio disponible. Algunas opciones se pliegan al terminar la jornada, mientras que otras incorporan cajones y estantes para guardar objetos y mantener despejada la superficie.

Uno de los principales atractivos es que permiten sumar un lugar de trabajo sin alterar por completo la distribución de la casa. En viviendas donde cada metro cuadrado tiene importancia, esta solución ayuda.

Asimismo, las líneas rectas, los tonos neutros y los materiales naturales permiten que estas superficies se incorporen a ambientes modernos y minimalistas. De esta forma el espacio de trabajo puede mantener una estética coherente con el resto de la decoración.

Las versiones plegables o rebatibles ofrecen otra ventaja: liberan espacio cuando dejan de utilizarse. El ambiente puede recuperar su función habitual al finalizar las tareas laborales, sin que el escritorio permanezca como un elemento que ocupa lugar durante todo el día.

¿Dónde instalar un escritorio multifunción sin hacer grandes cambios?

Para incorporar esta tendencia no siempre es necesario realizar una obra. Una posibilidad consiste en colocar una superficie de trabajo junto a una pared o aprovechar un rincón que actualmente no tenga un uso definido. También se puede adaptar una estantería para incorporar un sector destinado a las tareas laborales.

Las opciones plegables ayudan a liberar espacio cuando termina la jornada laboral.

En el living, el escritorio puede integrarse a una biblioteca y compartir espacio con otros objetos de uso cotidiano. En el dormitorio, una alternativa es ubicarlo cerca de un placard o debajo de una ventana, siempre que el lugar cuente con buena iluminación.

Antes de elegir un modelo, conviene evaluar cuánto espacio hay disponible y qué uso se le dará. Una superficie plegable puede ser conveniente cuando se necesita liberar el ambiente al terminar de trabajar, mientras que un mueble con cajones y estantes puede resultar útil para guardar materiales y mantener el orden.

La elección depende, principalmente, de las características de cada vivienda y de las necesidades de quienes la habitan. No todas las casas requieren el mismo tipo de solución.